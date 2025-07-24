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صحة

تذاكر مباريات كرة القدم "وصفة طبية" لعلاج الاكتئاب في إنجلترا!

Lebanon 24
24-07-2025 | 16:00
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في خطوة غير تقليدية، أعلن ديل فينس، مالك ومؤسس نادي فورست غرين روفرز الإنجليزي، عن إطلاق مبادرة علاجية مبتكرة بالتعاون مع الطبيب سيمون أوفير، يتم من خلالها توفير تذاكر مباريات كرة القدم كوصفة طبية للمصابين بالاكتئاب.
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ووفقاً لتقارير بريطانية، فإن المبادرة تستهدف مرضى الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط في مقاطعة غلوسيسترشاير جنوب غرب إنجلترا، حيث سيتمكنون من حضور مباريات النادي مجانًا طوال الموسم، بدلاً من تلقي أدوية مضادة للاكتئاب.

وقال الطبيب أوفير في تصريحات لـ"بي بي سي":

"أندية كرة القدم تقع في قلب مجتمعاتنا، ويمكن أن تعيد الأشخاص المعزولين إلى دائرة التفاعل الاجتماعي".

وأضاف أن العزلة الاجتماعية من أبرز أسباب الاكتئاب، وأن حضور المباريات يساهم في تحفيز التواصل والاندماج المجتمعي.

وبدوره، أوضح فينس أن عشرات المرضى من العيادات والمراكز الطبية القريبة من ملعب النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة، سيحصلون على تذاكر موسمية مجانية ضمن هذا البرنامج التجريبي.

وتُعد المبادرة جزءاً من توجه متنامٍ في بريطانيا نحو ما يُعرف بـ"الوصفات الاجتماعية"، حيث يُوصى المرضى بأنشطة تحفيزية بدلًا من العلاج الدوائي، لدعم الصحة النفسية والرفاهية العامة.

(BBC)
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