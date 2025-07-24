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رياضة

ضربة لبرشلونة: تير شتيغن يخضع لجراحة تبعده 3 أشهر وتُعقّد خطط البيع

Lebanon 24
24-07-2025 | 23:00
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أعلن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لاعب نادي برشلونة الإسباني، خضوعه لعملية جراحية في الظهر ستُبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، ما يجهض مخططات النادي الكاتالوني للتخلص منه خلال سوق الانتقالات الحالي.
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وكتب شتيغن عبر "إنستغرام":

"هذا يوم صعب بالنسبة لي… أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا رغم الألم أحيانًا، لكن بعد استشارات موسعة، كانت الجراحة الخيار الأسرع والأفضل للتعافي الكامل".

وكان برشلونة قد ضم هذا الصيف الحارس الإسباني خوان غارسيا من إسبانيول، ويُتوقع أن يكون هو الحارس الأساسي خلال فترة غياب شتيغن، إلى جانب الحارس البولندي المخضرم فويتشيخ شتشيزني.

وبحسب تقارير إسبانية، كان النادي يعتزم بيع شتيغن لتوفير هامش مالي يسمح بتسجيل لاعبيه الجديدين، غارسيا والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، خصوصًا بعد الاستفادة سابقًا من إصابة المدافع أندرياس كريستنسن لتسجيل داني أولمو مؤقتًا.

يذكر أن هذه الجراحة تُعد الثانية في ظهر الحارس الألماني، الذي أوضح أن الأطباء حددوا هذه المرة فترة غياب أطول لتجنّب أي مخاطر.
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