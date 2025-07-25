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رياضة

ريال مدريد يُجهّز 150 مليون يورو.. هذه خطة بيريز لتعزيز دفاع تشابي ألونسو

Lebanon 24
25-07-2025 | 00:25
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 يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحركاته الطموحة في سوق الانتقالات الصيفية، واضعًا نصب عينيه تعزيز الخط الخلفي استعدادًا للموسم الجديد. ووفقًا لتقارير نقلها موقع Fichajes الإسباني، خصص النادي الملكي ميزانية ضخمة تصل إلى 150 مليون يورو للتعاقد مع ثنائي الدفاع الفرنسي في الدوري الإنكليزي الممتاز: ويليام ساليبا نجم أرسنال، وإبراهيما كوناتي مدافع ليفربول.
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تأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الجديدة للمدرب تشابي ألونسو، الذي يُفضل اللعب بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، ما يتطلب تعزيزات نوعية في قلب الدفاع. وبعد انضمام الشاب الهولندي دين هويسن، يتطلع الرئيس فلورنتينو بيريز إلى استقطاب أسماء رفيعة قادرة على تقديم الإضافة فورًا.

بحسب المصادر، يبدو أن صفقة إبراهيما كوناتي أكثر قابلية للتحقيق، خصوصًا مع دخوله عامه الأخير في عقده مع ليفربول. وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد يُعد عرضًا أوليًا بقيمة 50 مليون يورو، في محاولة لاختبار موقف إدارة "الريدز". وفي حال تعثر المفاوضات، قد يسعى النادي الملكي للتوقيع مع اللاعب مجانًا في صيف 2026، في تكرار لسيناريو ضم ترينت ألكسندر-أرنولد في وقت سابق من السوق الحالي.

ووفقًا لتقارير صحافية، فإن كوناتي يُبدي رغبة قوية في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو، ما يعزز من فرص ريال مدريد في إنهاء الصفقة بنجاح.

رغم أن ساليبا يتصدر أولويات بيريز الدفاعية، إلا أن التعاقد معه يبدو أكثر تعقيدًا. فإدارة أرسنال تسعى لتمديد عقد اللاعب وتقديم عرض مالي مغرٍ للاحتفاظ به، كما أن المدرب ميكيل أرتيتا يعتبره أحد الأعمدة الأساسية في مشروع "الغانرز" المستقبلي.

ورغم رصد مبلغ 100 مليون يورو خصيصًا للتعاقد مع ساليبا، فإن أرسنال لم يُظهر حتى الآن أي استعداد للتخلي عن اللاعب، ما يجعل الصفقة بعيدة المنال خلال الصيف الحالي.

وبينما لا تزال الأنظار متجهة نحو استقدام تعزيزات هجومية – مثل الاهتمام المعلن بضم رودري من مانشستر سيتي – فإن إدارة ريال مدريد لا تُغفل الحاجة إلى بناء منظومة دفاعية متينة قادرة على مواكبة تطورات الفريق تكتيكيًا في عهد ألونسو.

ويبدو أن بيريز يُفضّل الحسم المبكر في صفقة كوناتي، مع إبقاء ساليبا هدفًا استراتيجيًا للمستقبل، في حال أتيحت فرصة واقعية للتفاوض مع أرسنال في وقت لاحق. (THT)
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