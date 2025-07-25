تبرئة خمسة لاعبين من دوري الهوكي الكندي في قضية اعتداء جنسي تعود لعام 2018

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أعلنت ، الخميس، تبرئة خمسة لاعبين من الوطني (NHL) من تهم اعتداء جنسي على خلفية حادثة تعود إلى عام 2018، وذلك بعد أن اعتبرت القاضية ماريا كاروتشيا أن الأدلة المقدّمة ضدهم تفتقر إلى المصداقية الكافية للإدانة.وشملت التبرئة اللاعبين هارت، ماكليود، دوبي، أليكس فورمنتون، وكال فوت، على خلفية اتهامات تتعلق باعتداء جنسي جماعي في أحد فنادق بمقاطعة . كما برّأت المحكمة ماكليود من تهمة إضافية بالتورط في الاعتداء.وتعود القضية إلى حفل أقامته مؤسسة هوكي في حزيران 2018، حيث زعمت امرأة، عُرفت في المحكمة باسم "إي.إم"، أنها تعرّضت للتسمم والاعتداء الجنسي من قبل عدد من لاعبي المنتخب الكندي للناشئين.وكان التحقيق الأصلي قد أُغلق عام 2019 دون توجيه اتهامات، قبل أن يُعاد فتحه عام 2022 بعد أن تقدّمت المدعية بدعوى مدنية ضد هوكي كندا، انتهت بتسوية مالية لم يُكشف عن قيمتها. (TMZ)