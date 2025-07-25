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رياضة
تبرئة خمسة لاعبين من دوري الهوكي الكندي في قضية اعتداء جنسي تعود لعام 2018
Lebanon 24
25-07-2025
|
03:05
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أعلنت
محكمة أونتاريو
العليا
، الخميس، تبرئة خمسة لاعبين من
دوري الهوكي
الوطني (NHL) من تهم اعتداء جنسي على خلفية حادثة تعود إلى عام 2018، وذلك بعد أن اعتبرت القاضية ماريا كاروتشيا أن الأدلة المقدّمة ضدهم تفتقر إلى المصداقية الكافية للإدانة.
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وشملت التبرئة اللاعبين
كارتر
هارت،
مايكل
ماكليود،
ديلون
دوبي، أليكس فورمنتون، وكال فوت، على خلفية اتهامات تتعلق باعتداء جنسي جماعي في أحد فنادق
مدينة لندن
بمقاطعة
أونتاريو
. كما برّأت المحكمة ماكليود من تهمة إضافية بالتورط في الاعتداء.
وتعود القضية إلى حفل أقامته مؤسسة هوكي
كندا
في حزيران 2018، حيث زعمت امرأة، عُرفت في المحكمة باسم "إي.إم"، أنها تعرّضت للتسمم والاعتداء الجنسي من قبل عدد من لاعبي المنتخب الكندي للناشئين.
وكان التحقيق الأصلي قد أُغلق عام 2019 دون توجيه اتهامات، قبل أن يُعاد فتحه عام 2022 بعد أن تقدّمت المدعية بدعوى مدنية ضد هوكي كندا، انتهت بتسوية مالية لم يُكشف عن قيمتها. (TMZ)
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