قلق في نيوكاسل بعد طلب إيزاك الرحيل

Advertisement

أثار غياب ألكسندر إيزاك عن جولة التحضيرية في تساؤلات كبيرة حول مستقبله مع الفريق، بعدما تبيّن أنه قدّم طلب انتقال، رغم تأكيدات النادي أن غيابه يعود لإصابة طفيفة.وأكدت تقارير صحفية أن الفحوصات التي خضع لها المهاجم لم تُظهر أي مشاكل صحية، ما زاد من ترجيح فرضية رغبته في الرحيل، وسط اهتمام من وأندية سعودية.قلب الدفاع ، وفي حديث من معسكر نيوكاسل في لشبكة "سكاي سبورتس"، وصف إيزاك بأنه لاعب محوري في الفريق، مشيرًا إلى أن خسارته "ستزعزع استقرار المجموعة التي حافظت على انسجامها خلال السنوات الأخيرة"، مضيفًا: "نريد الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، لكن في النهاية القرار يعود له. نأمل أن ينضم إلينا قريبًا عندما يتعافى".وفي السياق نفسه، شدد البرازيلي برونو غيماريش على أهمية إيزاك، واصفًا إياه بـ"المهاجم من الطراز الرفيع"، وأكد أنه يتلقى العلاج حاليًا في النادي.