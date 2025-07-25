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رياضة
قلق في نيوكاسل بعد طلب إيزاك الرحيل
Lebanon 24
25-07-2025
|
04:05
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أثار غياب ألكسندر إيزاك عن جولة
نيوكاسل
التحضيرية في
آسيا
تساؤلات كبيرة حول مستقبله مع الفريق، بعدما تبيّن أنه قدّم طلب انتقال، رغم تأكيدات النادي أن غيابه يعود لإصابة طفيفة.
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وأكدت تقارير صحفية أن الفحوصات التي خضع لها المهاجم
السويدي
لم تُظهر أي مشاكل صحية، ما زاد من ترجيح فرضية رغبته في الرحيل، وسط اهتمام من
نادي ليفربول
وأندية سعودية.
قلب الدفاع
دان بيرن
، وفي حديث من معسكر نيوكاسل في
سنغافورة
لشبكة "سكاي سبورتس"، وصف إيزاك بأنه لاعب محوري في الفريق، مشيرًا إلى أن خسارته "ستزعزع استقرار المجموعة التي حافظت على انسجامها خلال السنوات الأخيرة"، مضيفًا: "نريد الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، لكن في النهاية القرار يعود له. نأمل أن ينضم إلينا قريبًا عندما يتعافى".
وفي السياق نفسه، شدد البرازيلي برونو غيماريش على أهمية إيزاك، واصفًا إياه بـ"المهاجم من الطراز الرفيع"، وأكد أنه يتلقى العلاج حاليًا في النادي.
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