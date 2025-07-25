توتر سياسي يُشعل مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي

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فخلال المباراة، أطلقت جماهير الفريق الأوكراني هتافات عدائية ضد نادي تسيسكا الروسي، وامتدت الهتافات لتطال نفسه، على خلفية مشاركة الأخير مؤخرًا في بطولة ودية بالعاصمة الروسية موسكو، حيث واجه تسيسكا ودينامو موسكو.وفي تصعيد إضافي، رفض لاعبو ألكسندريا مصافحة لاعبي بارتيزان قبل انطلاق المباراة.وعقب التصعيد، انتهت المباراة بفوز بارتيزان 2-0، بهدفي بوغدان كوستيتش وأوغنين أوغريشيتش.