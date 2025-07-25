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رياضة
توتر سياسي يُشعل مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي
Lebanon 24
25-07-2025
|
04:13
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شهدت مباراة ألكسندريا الأوكراني وبارتيزان بلغراد الصربي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من
دوري
المؤتمر الأوروبي
، توترًا سياسيًا انعكس في هتافات مسيئة ومواقف غير رياضية، في لقاء أقيم الخميس على الأراضي
البولندية
.
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فخلال المباراة، أطلقت جماهير الفريق الأوكراني هتافات عدائية ضد نادي تسيسكا
موسكو
الروسي، وامتدت الهتافات لتطال
نادي بارتيزان
نفسه، على خلفية مشاركة الأخير مؤخرًا في بطولة ودية بالعاصمة الروسية موسكو، حيث واجه تسيسكا ودينامو موسكو.
وفي تصعيد إضافي، رفض لاعبو ألكسندريا مصافحة لاعبي بارتيزان قبل انطلاق المباراة.
وعقب التصعيد، انتهت المباراة بفوز بارتيزان 2-0، بهدفي بوغدان كوستيتش وأوغنين أوغريشيتش.
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