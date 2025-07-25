في آخر ظهور علني له.. هكذا كانت صحة هوغان

توفي أسطورة المصارعة الحرة هالك ، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعدما شكل لعقود أحد أبرز وجوه المصارعة العالمية وأكثرها تأثيرًا في الثقافة الشعبية الأميركية.وجاء إعلان وفاته الخميس عبر شريكه في المصارعة الجديد "Real American Freestyle"، بيشوف، من دون السبب المباشر للوفاة، وذلك بعد أسابيع من الجدل والقلق بشأن وضعه الصحي.وكانت الشكوك قد بدأت بعد ظهوره المتعب في أوائل شهر أيار، حيث ظهر هوغان في مقابلة تلفزيونية على برنامج Fox & Friends للترويج لدوري المصارعة الجديد الذي أطلقه مؤخرا بعنوان "Real American Freestyle". إلا أن مظهره خلال اللقاء صدم العديد من المشاهدين، الذين علقوا على أنه بدا "متعبا وبصحة غير جيدة"، وهو ما فتح باب الشائعات حول وضعه الصحي الحقيقي.

وبعد أيام من المقابلة، وتحديدا في 15 أيار، صرح ممثل عن هوغان لموقع TMZ أن المصارع المخضرم خضع لـ"إجراء بسيط لدمج فقرات في رقبته"، وأكد أنه كان يتعافى بشكل جيد.وفي 25 أيار، التقط هوغان صورة مع حاكم ، رون ديسانتيس، في آخر ظهور علني له، ما أعطى انطباعا بأنه استعاد عافيته جزئيا.لكن خلال شهر حزيران، عادت الشائعات لتتصاعد بعد أن قال المذيع الإذاعي تود كليم، المعروف باسم "بوبا ذا لاف سبونج"، أن هوغان دخل المستشفى، واصفا حالته بأنها "غير جيدة"، وزاعما أنه تم استدعاء أفراد عائلته لتوديعهم له. وعلى الفور، نفت عائلة هوغان هذه المزاعم، وأكد ممثلوه لـTMZ أنه "يعاني من مشاكل مستمرة في الرقبة والظهر، لكنه ليس على فراش الموت". (سكاي نيوز)