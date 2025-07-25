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رياضة

بسبب نجم ليفربول.. النصر السعودي يضع الهلال في مأزق

Lebanon 24
25-07-2025 | 06:30
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كشفت تقارير صحفية عن انفتاح داروين نونيز لاعب ليفربول على خوض تجربة جديدة بالدوري السعودي للمحترفين. 
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وقال الصحفي بن جاكوبس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لا يزال داروين نونيز خيارا متاحا للهلال السعودي وتجري محادثات داخلية حول إمكانية التعاقد مع ليفربول".

وأضاف: "ليفربول سيقيم مسألة رحيل نونيز وفقا للعروض المتاحة خاصة أن اللاعب تلقى عرضا رسميا من جانب النصر السعودي في الانتقالات الشتوية الأخيرة مقابل 70 مليون يورو وتم رفضه". (روسيا اليوم) 
 
 

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