بسبب نجم ليفربول.. النصر السعودي يضع الهلال في مأزق

كشفت تقارير صحفية عن انفتاح نونيز لاعب على خوض تجربة جديدة بالدوري السعودي للمحترفين.

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وقال الصحفي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لا يزال داروين نونيز خيارا متاحا للهلال السعودي وتجري محادثات داخلية حول إمكانية التعاقد مع ليفربول".



وأضاف: "ليفربول سيقيم مسألة رحيل نونيز وفقا للعروض المتاحة خاصة أن اللاعب تلقى عرضا رسميا من جانب النصر السعودي في الانتقالات الشتوية الأخيرة مقابل 70 مليون وتم رفضه". (روسيا اليوم)