بصورة.. نجم برشلونة يثير الجدل مجددا

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ونشر جمال صورة عبر خاصية في "إنستغرام" ظهر فيها وأثر شفاه حمراء مطبوع على خده مع تعبير ساخر بإخراج لسانه. في تصرف غريب أثار ضجة على فاجأ نجم جماهيره بعدما نشر صورة بدا فيها وكأن خده يحمل آثار "قبلة مثيرة" عقب جدل واسع حول احتفاله بعيد ميلاده الـ18.ونشر جمال صورة عبر خاصية في "إنستغرام" ظهر فيها وأثر شفاه حمراء مطبوع على خده مع تعبير ساخر بإخراج لسانه.

وأثارت هذه الصورة جدلا كبيرا حيث فسرها البعض بأنها رسالة ساخرة من الضجة المثارة حوله لكنه في الوقت نفسه أثار استغراب المتابعين وطرح تساؤلات حول دوافعه خاصة أن الصورة جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات رئيس الذي دافع عن اللاعب الشاب وقلل من أهمية الجدل المحيط بالحفل. (روسيا اليوم)