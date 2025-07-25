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رياضة

بصورة.. نجم برشلونة يثير الجدل مجددا

Lebanon 24
25-07-2025 | 08:47
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في تصرف غريب أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي فاجأ نجم برشلونة لامين جمال جماهيره بعدما نشر صورة بدا فيها وكأن خده يحمل آثار "قبلة مثيرة" عقب جدل واسع حول احتفاله بعيد ميلاده الـ18.
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ونشر جمال صورة عبر خاصية ستوري في "إنستغرام" ظهر فيها وأثر شفاه حمراء مطبوع على خده مع تعبير ساخر بإخراج لسانه.
 
وأثارت هذه الصورة جدلا كبيرا حيث فسرها البعض بأنها رسالة ساخرة من الضجة المثارة حوله لكنه في الوقت نفسه أثار استغراب المتابعين وطرح تساؤلات حول دوافعه خاصة أن الصورة جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الذي دافع عن اللاعب الشاب وقلل من أهمية الجدل المحيط بالحفل. (روسيا اليوم)
 
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