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رياضة
مانشستر سيتي يضم 11 لاعبا في ميركاتو 2025
Lebanon 24
25-07-2025
|
10:39
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بعد نشاطه الاستثنائي في الميركاتو الشتوي مطلع العام الحالي، أبرم
مانشستر
سيتي حتى الآن 11 صفقة في العام 2025.
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وبعد أربعة مواسم متتالية من التتويجات، شهد الموسم المنقضي نهاية هيمنة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ توج ليفربول بطلا للدوري هذا العام.
كما ودع الفريق السماوي
دوري
أبطال
أوروبا
وكأس الرابطة الإنجليزية في مراحل مبكرة، وخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزية أمام كريستال بالاس، بالإضافة إلى خروجه المبكر من منافسات
كأس العالم
للأندية على يد
الهلال
السعودي في دور الـ16.
ومنذ بداية العام الجاري، عمل مانشستر سيتي على تعزيز صفوفه بإبرام صفقات جديدة خلال الانتقالات الشتوية، ثم واصل نفس المسار في الميركاتو الصيفي الحالي، ليصل عدد الصفقات التي أبرمها الفريق في 2025 حتى الآن إلى 11 صفقة.
وانضم المهاجم المصري عمر مرموش والأوزبكي عبد
القادر
خوسانوف والبرازيلي
فيتور
ريس والإسباني نيكو غونزاليس والأرجنتيني كلاوديو أتشفيري والسيراليوني جمعة باه عبدولاي لمان سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وفي الصيف الجاري، تعاقد السيتي مع الجزائري ريان آيت نوري، والفرنسي ريان شرقي والهولندي تيجاني ريندرز، والنرويجي الشاب زفير نايبان والحارس المخضرم ماركوس بيتينلي. (روسيا اليوم)
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