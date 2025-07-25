Advertisement

رياضة

رابطة الدوري الأميركي توقف ميسي.. ما السبب؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1396617-638890787990683015.png
Doc-P-1396617-638890787990683015.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم اليوم الجمعة، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة واحدة بعد غيابه عن مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة.
Advertisement

وغاب مهاجم إنتر ميامي وزميله جوردي ألبا عن المباراة، يوم الأربعاء، رغم عدم تعرضهما للإصابة، في حين كانا ضمن قائمة كل النجوم.


وقالت الرابطة في بيان: وفقا لقواعد الدوري، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الرابطة غير مؤهل للمشاركة في المباراة التالية لناديه.

وبعد إعلان الرابطة قرارها هذا، يغيب اللاعبان عن مواجهة سينسناتي غدا السبت.
مواضيع ذات صلة
رابطة الدوري الأميركي تهدد ميسي.. ما السبب؟
lebanon 24
26/07/2025 01:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يُحقّق إنجازاً غير مسبوق في الدوري الأميركي
lebanon 24
26/07/2025 01:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قواعد صارمة في الدوري الأميركي تهدد ميسي وألبا بالإيقاف.. فما القصة؟
lebanon 24
26/07/2025 01:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يقترب من الانتقال للدوري السعودي هذا ما تم كشفه
lebanon 24
26/07/2025 01:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:47 | 2025-07-25
14:00 | 2025-07-25
13:45 | 2025-07-25
10:39 | 2025-07-25
08:47 | 2025-07-25
06:30 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24