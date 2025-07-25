رابطة الدوري الأميركي توقف ميسي.. ما السبب؟

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أعلنت رابطة الدوري الأميركي اليوم الجمعة، إيقاف النجم مباراة واحدة بعد غيابه عن مباراة دون موافقة مسبقة.وغاب مهاجم وزميله عن المباراة، يوم الأربعاء، رغم عدم تعرضهما للإصابة، في حين كانا ضمن قائمة كل النجوم.وقالت الرابطة في بيان: وفقا لقواعد الدوري، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الرابطة غير مؤهل للمشاركة في المباراة التالية لناديه.وبعد إعلان الرابطة قرارها هذا، يغيب اللاعبان عن مواجهة غدا السبت.