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رياضة
رابطة الدوري الأميركي توقف ميسي.. ما السبب؟
Lebanon 24
25-07-2025
|
15:17
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أعلنت رابطة الدوري الأميركي
لكرة القدم
اليوم الجمعة، إيقاف النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
مباراة واحدة بعد غيابه عن مباراة
كل النجوم
دون موافقة مسبقة.
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وغاب مهاجم
إنتر ميامي
وزميله
جوردي ألبا
عن المباراة، يوم الأربعاء، رغم عدم تعرضهما للإصابة، في حين كانا ضمن قائمة كل النجوم.
وقالت الرابطة في بيان: وفقا لقواعد الدوري، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الرابطة غير مؤهل للمشاركة في المباراة التالية لناديه.
وبعد إعلان الرابطة قرارها هذا، يغيب اللاعبان عن مواجهة
سينسناتي
غدا السبت.
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