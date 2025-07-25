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رياضة

كيف كانت اللحظات الأخيرة لهوغان قبل وفاته؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 23:00
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كشفت معلومات جديدة أن أسطورة المصارعة الحرة، هولك هوغان، كان يمرّ بحالة صحية حرجة في الأسابيع الأخيرة من حياته، إذ عانى من ضيق في التنفس وفقدان كبير في الوزن، وكان يعتمد على الأوكسجين بشكل دائم، قبل أن توافيه المنية عن عمر 71 عامًا، رغم محاولات المسعفين الحثيثة لإنقاذه لمدة 30 دقيقة.
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وكان قد ادعى أحد ضيوف بودكاست " TheBubbaArmy " أن هوغان لا يستطيع التحدث لأنه ليس بخير، وذلك قبل ثلاثة أيام من وفاته، وقال: تضررت قصبته الهوائية ويواجه العديد من المشاكل، إنه لا يبدو بخير على الإطلاق.

وبحسب التفاصيل، فد تم استدعاء رجال شرطة كليرووتر وسيارة الإسعاف إلى منزله البالغ قيمته 11.5 مليون دولار بعد الساعة الـ 9:50 صباحا يوم الخميس، حسبما أكدت الشرطة لـ "الصن". وتلقى المصارع الإنعاش القلبي الرئوي وكان المسعفون يحاولون إنعاشه حتى الساعة الـ 10:28 صباحا، ثم نقل هوغان، الذي أصيب بسكتة قلبية، إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته.
 
وفي مؤتمر صحافي، قالت شرطة كليرووتر إن هوغان "واجه مشكلة طبية خطيرة". لكن لم يتم الكشف عن السبب الرسمي للوفاة، إلا أن الشرطة قالت إنه لا توجد علامات على وجود نشاط إجرامي أو عنف أدى إلى وفاته. (العربية)
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