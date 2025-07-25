كيف كانت اللحظات الأخيرة لهوغان قبل وفاته؟

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كشفت معلومات جديدة أن أسطورة المصارعة الحرة، ، كان يمرّ بحالة صحية حرجة في الأسابيع الأخيرة من حياته، إذ عانى من ضيق في التنفس وفقدان كبير في الوزن، وكان يعتمد على الأوكسجين بشكل دائم، قبل أن توافيه عن عمر 71 عامًا، رغم محاولات المسعفين الحثيثة لإنقاذه لمدة 30 دقيقة.وكان قد ادعى أحد ضيوف " TheBubbaArmy " أن لا يستطيع التحدث لأنه ليس بخير، وذلك قبل ثلاثة أيام من وفاته، وقال: تضررت قصبته الهوائية ويواجه العديد من المشاكل، إنه لا يبدو بخير على الإطلاق.وبحسب التفاصيل، فد تم استدعاء رجال شرطة كليرووتر وسيارة الإسعاف إلى منزله البالغ قيمته 11.5 مليون دولار بعد الساعة الـ 9:50 صباحا يوم الخميس، حسبما أكدت الشرطة لـ " ". وتلقى المصارع الإنعاش القلبي الرئوي وكان المسعفون يحاولون إنعاشه حتى الساعة الـ 10:28 صباحا، ثم نقل هوغان، الذي أصيب بسكتة قلبية، إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته.