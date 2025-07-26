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رياضة

بعد قرار إيقافه.. مالك إنتر ميامي يخشى رحيل ميسي

Lebanon 24
26-07-2025 | 00:04
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أعلن خورخي ماس المالك المشارك لإنتر ميامي أن النادي لا يتفق مع قرار رابطة دوري كرة القدم الأميركي بإيقاف ليونيل ميسي وجوردي ألبا لمباراة واحدة بعد غيابهما عن لقاء "كل النجوم".
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ولم يشارك ميسي وزميله في إنتر ميامي ألبا في مباراة "كل النجوم" التي أقيمت الأربعاء الماضي وجمعت بين نجوم الدوري الأمريكي ونجوم الدوري المكسيكي، رغم اختيارهما للمشاركة.

وجاء غياب ميسي بهدف الراحة وسط جدول مزدحم، في حين غاب ألبا بسبب إصابة سابقة.

ووفقا لقواعد رابطة الدوري الأمريكي، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة "كل النجوم" بدون موافقة مسبقة من الرابطة، يتعرض للإيقاف لمباراة رسمية واحدة.

وفور الإعلان عن إيقاف ميسي وألبا، قال المالك المشارك لإنتر ميامي للصحفيين مساء الجمعة: "إنها قاعدة سيئة، لكنها قاعدة على أي حال".

وأوضح أن قرار إبقاء ميسي وألبا في المنزل كان قرار النادي، وأعرب عن أمله في أن تعيد رابطة الدوري الأميركي النظر في هذه القاعدة مستقبلا.

ووفقا لماس، لم يكن ميسي وألبا سعيدين عندما أبلغا بأنهما لن يكونا متاحين لخوض مواجهة قوية ضد سينسيناتي المقررة في وقت لاحق اليوم السبت.

وقال ماس: "كان رد فعلهما متوقعا. لم يكن إيجابيا. إنهما يريدان اللعب والمنافسة والفوز بالمباريات. إنهما لا يفهمان القرار. إنهما لا يفهمان لماذا يؤدي عدم حضور مباراة استعراضية مباشرة إلى الإيقاف".

وتابع: "ميسي منزعج للغاية. آمل ألا يؤثر ذلك على المدى الطويل"، في إشارة إلى إمكانية تأثير الإيقاف على مفاوضات تجديد عقد "البرغوث" مع إنتر ميامي ورحيله عن الفريق مع نهاية كانون الاول المقبل.
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