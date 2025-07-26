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رياضة

بعد وفاته.. اليكم التعليق الاول لزوجة هاك

Lebanon 24
26-07-2025 | 02:16
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كتبت سكاي هوجان زوجة هالك دوغان على "إنستغرام": "لم أكن مستعدة لهذا الأمر كان يعاني من مشاكل صحية لكنني كنت مؤمنة تماما بأننا سنتغلب عليها كان لدي إيمان راسخ بقوته كنت مؤمنة بأننا ما زلنا نملك الوقت".
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"هذه الخسارة مفاجئة ويستحيل تقبلها بالنسبة للعالم كان أسطورة لكن بالنسبة لي كان تيري الرجل الذي أحببته شريكي قلبي".
وأضافت: "أحب هالك معجبيه كثيرا ورغم تزايد معاناته الجسدية بذل قصارى جهده ليكون حاضرا يوقع التذكارات ويلتقط الصور، ويتواصل مع من دعموه خلال هذه المحنة كنتم تعنون له كل شيء".
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