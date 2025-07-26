بعد وفاته.. اليكم التعليق الاول لزوجة هاك

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كتبت سكاي زوجة هالك على "إنستغرام": "لم أكن مستعدة لهذا الأمر كان يعاني من مشاكل صحية لكنني كنت مؤمنة تماما بأننا سنتغلب عليها كان لدي إيمان راسخ بقوته كنت مؤمنة بأننا ما زلنا نملك الوقت"."هذه الخسارة مفاجئة ويستحيل تقبلها بالنسبة للعالم كان أسطورة لكن بالنسبة لي كان تيري الرجل الذي أحببته شريكي قلبي".