Advertisement

رياضة

برشلونة يحصن لاعبه بعقد طويل الأمد.. ما علاقة ماتشستر سيتي

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1396857-638891377057989558.png
Doc-P-1396857-638891377057989558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع مدافعه الأساسي غول كوندي لتجديد عقده لمدة خمس سنوات ليبقى مع النادي حتى صيف 2030. 
Advertisement
 
وكان قد أبدى أكثر من ناد رغبته في ضم كوندي، على رأسها مانشستر سيتي مؤخرا.
 
وأوضحت الصحيفة أن تجديد عقد كوندي لم يتضمن فقط زيادة في المدة ولكن كذلك الراتب دون الكشف عن القيمة.
 
وأشارت إلى أن تمديد عقد كوندي كان قد قيد الدراسة منذ عدة أشهر قبل أن يتفق الطرفان مؤخرا على الأمر حيث لم يتبق سوى تفاصيل قليلة قبل الإعلان الرسمي. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
بعقد ذهبي.. ريال مدريد يحصّن أسينسيو
lebanon 24
26/07/2025 16:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو: روسيا تهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي
lebanon 24
26/07/2025 16:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ستاتيكو طويل الامدّ
lebanon 24
26/07/2025 16:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: ينتابني شعور جيد جيدا بشأن حل طويل الأمد في غزة يتمثل بوقف مؤقت لإطلاق النار
lebanon 24
26/07/2025 16:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:13 | 2025-07-26
02:16 | 2025-07-26
00:04 | 2025-07-26
23:00 | 2025-07-25
16:47 | 2025-07-25
15:17 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24