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رياضة
برشلونة يحصن لاعبه بعقد طويل الأمد.. ما علاقة ماتشستر سيتي
Lebanon 24
26-07-2025
|
07:39
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كشفت صحيفة "ليكيب"
الفرنسية
أن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع مدافعه الأساسي
غول كوندي
لتجديد عقده لمدة خمس سنوات ليبقى مع النادي حتى صيف 2030.
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وكان قد أبدى أكثر من ناد رغبته في ضم
كوندي
، على رأسها
مانشستر سيتي
مؤخرا.
وأوضحت الصحيفة أن تجديد عقد كوندي لم يتضمن فقط زيادة في المدة ولكن كذلك الراتب دون
الكشف عن
القيمة.
وأشارت إلى أن تمديد عقد كوندي كان قد قيد الدراسة منذ عدة أشهر قبل أن يتفق الطرفان مؤخرا على الأمر حيث لم يتبق سوى تفاصيل قليلة قبل الإعلان الرسمي. (روسيا اليوم)
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