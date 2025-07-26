برشلونة يحصن لاعبه بعقد طويل الأمد.. ما علاقة ماتشستر سيتي

كشفت صحيفة "ليكيب" أن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع مدافعه الأساسي لتجديد عقده لمدة خمس سنوات ليبقى مع النادي حتى صيف 2030.

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وكان قد أبدى أكثر من ناد رغبته في ضم ، على رأسها مؤخرا.

وأوضحت الصحيفة أن تجديد عقد كوندي لم يتضمن فقط زيادة في المدة ولكن كذلك الراتب دون القيمة.

وأشارت إلى أن تمديد عقد كوندي كان قد قيد الدراسة منذ عدة أشهر قبل أن يتفق الطرفان مؤخرا على الأمر حيث لم يتبق سوى تفاصيل قليلة قبل الإعلان الرسمي. (روسيا اليوم)