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رياضة

إنتر ميامي يضم رودريغو دي بول رسمياً

Lebanon 24
26-07-2025 | 10:41
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أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع الأرجنتيني رودريغو دي بول من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
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وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لإنتر ميامي أن دي بول سينضم في البداية للنادي معارا خلال موسم الدوري الأميركي 2025، وتتضمن الصفقة خيار الشراء بشكل دائم حتى عام 2029. (روسيا اليوم) 
 
 

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