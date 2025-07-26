إنتر ميامي يضم رودريغو دي بول رسمياً

أعلن الأميركي عن تعاقده رسميا مع الأرجنتيني من فريق الإسباني.

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وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لإنتر ميامي بول سينضم في البداية للنادي معارا خلال موسم الدوري الأميركي 2025، وتتضمن الصفقة خيار الشراء بشكل دائم حتى عام 2029. (روسيا اليوم)