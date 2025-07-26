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رياضة
إنتر ميامي يضم رودريغو دي بول رسمياً
Lebanon 24
26-07-2025
|
10:41
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أعلن
نادي إنتر ميامي
الأميركي
لكرة القدم
عن تعاقده رسميا مع الأرجنتيني
رودريغو دي بول
من فريق
أتلتيكو مدريد
الإسباني.
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وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لإنتر ميامي
أن دي
بول سينضم في البداية للنادي معارا خلال موسم الدوري الأميركي 2025، وتتضمن الصفقة خيار الشراء بشكل دائم حتى عام 2029. (روسيا اليوم)
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