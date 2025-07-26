Advertisement

رياضة

وست هام مستعد لبيع لوكاس باكيتا بعد اقترابه من تبرئة تامة… والاهتمام يتزايد

Lebanon 24
26-07-2025 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1396923-638891529517906130.png
Doc-P-1396923-638891529517906130.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أن نادي وست هام يونايتد يستعد لفتح باب الخروج أمام لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا هذا الصيف، بعد اقتراب إسدال الستار على قضية التلاعب بالنتائج التي حالت دون انتقاله إلى مانشستر سيتي قبل عامين.
Advertisement

وكان باكيتا على وشك الانضمام إلى بطل الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي في صيف 2023، في صفقة قُدّرت آنذاك بـ80 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تتعطل بسبب فتح الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تحقيقًا حول تلقيه إنذارات متعمّدة، يُشتبه أنها أثّرت على رهانات المباريات.

ومع اقتراب صدور قرار نهائي يُبرّئ اللاعب من التهم الموجهة إليه، علمت صحيفة ميل سبورت أن وست هام مستعد لقبول عرض أقل بكثير من الرقم السابق، وقد يوافق على بيع اللاعب مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

فلامنغو البرازيلي، النادي الأم لباكيتا، أعرب عن اهتمامه بإعادة لاعب الوسط إلى صفوفه. وأكد المدير الرياضي للنادي، جوزيه بوتو، أن فلامنغو يسعى لاكتساب المزيد من الخبرة الأوروبية، خصوصًا بعد ضم جورجينيو من آرسنال في وقت سابق هذا الصيف.

وينتهي عقد باكيتا مع وست هام في عام 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، علمًا أنه انضم إلى "الهامرز" من ليون الفرنسي في 2022 مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

ورغم عدم صدور بيان رسمي بعد من الاتحاد الإنجليزي بشأن نتيجة التحقيق، إلا أن التقارير الأخيرة حول البراءة المرتقبة دفعت أندية عديدة إلى إبداء اهتمامها بضم اللاعب، ما يمهّد لصيف انتقالات ساخن قد يشهد رحيله عن ملعب لندن. (daily mail)
 
 
مواضيع ذات صلة
تبرئة خمسة لاعبين من دوري الهوكي الكندي في قضية اعتداء جنسي تعود لعام 2018
lebanon 24
26/07/2025 23:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تبرئة الفنان محمد رمضان من هذه التهم
lebanon 24
26/07/2025 23:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في حماس: ندعو الإدارة الأميركية للتوقف عن تبرئة إسرائيل وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لها
lebanon 24
26/07/2025 23:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مقابل هذا المبلغ الكبير... ريال مدريد مستعدّ لبيع رودريغو
lebanon 24
26/07/2025 23:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:15 | 2025-07-26
13:29 | 2025-07-26
12:46 | 2025-07-26
12:20 | 2025-07-26
10:41 | 2025-07-26
09:33 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24