وست هام مستعد لبيع لوكاس باكيتا بعد اقترابه من تبرئة تامة… والاهتمام يتزايد

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يبدو أن نادي وست هام يستعد لفتح باب الخروج أمام لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا هذا الصيف، بعد اقتراب إسدال الستار على قضية التلاعب بالنتائج التي حالت دون انتقاله إلى قبل عامين.وكان باكيتا على وشك الانضمام إلى بطل سيتي في صيف 2023، في صفقة قُدّرت آنذاك بـ80 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تتعطل بسبب فتح الاتحاد الإنكليزي تحقيقًا حول تلقيه إنذارات متعمّدة، يُشتبه أنها أثّرت على رهانات المباريات.ومع اقتراب صدور قرار نهائي يُبرّئ اللاعب من التهم الموجهة إليه، علمت صحيفة ميل سبورت أن وست هام مستعد لقبول عرض أقل بكثير من الرقم السابق، وقد يوافق على بيع اللاعب مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني.فلامنغو البرازيلي، النادي الأم لباكيتا، أعرب عن اهتمامه بإعادة لاعب الوسط إلى صفوفه. وأكد المدير الرياضي للنادي، جوزيه بوتو، أن فلامنغو يسعى لاكتساب المزيد من الخبرة الأوروبية، خصوصًا بعد ضم جورجينيو من آرسنال في وقت سابق هذا الصيف.وينتهي عقد باكيتا مع وست هام في عام 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، علمًا أنه انضم إلى "الهامرز" من ليون الفرنسي في 2022 مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.ورغم عدم صدور بيان رسمي بعد من الاتحاد الإنجليزي بشأن نتيجة التحقيق، إلا أن التقارير الأخيرة حول البراءة المرتقبة دفعت أندية عديدة إلى إبداء اهتمامها بضم اللاعب، ما يمهّد لصيف انتقالات ساخن قد يشهد رحيله عن ملعب . (daily mail)