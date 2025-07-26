مستقبل ميسي في الدوري الأميركي موضع شك

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تصاعدت الشكوك حول مستقبل الأسطورة مع والدوري الأميركي ، بعد قرار رابطة الدوري بإيقافه مباراة واحدة، إثر غيابه غير المبرر عن "مباراة النجوم" التي جمعت نخبة الدوري الأميركي بنظرائهم من الدوري المكسيكي.وأعلنت الرابطة إيقاف كل من وزميله الإسباني ، بسبب انسحابهما في صباح يوم المباراة دون تقديم توضيحات، ما دفع الرابطة إلى تطبيق اللوائح التأديبية بحقهما.ماس، أحد ملاك ، عبّر عن امتعاضه من قرار الرابطة، مؤكدًا أن ميسي يشعر بـ"استياء شديد"، وأن هذه الحادثة قد تؤثر على علاقته بالدوري الأميركي في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل المفاوضات الجارية لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية العام الحالي.وقال ماس في تصريحات لوسائل الإعلام: "ليو مستاء بشدة، وآمل ألا يؤثر ذلك على علاقته مع الرابطة مستقبلاً. هو لاعب فريد، ويسعى دائمًا للمشاركة في المباريات الكبيرة". وأضاف: "نحن نعتبر أن كل مباراة يخوضها ميامي بمثابة مباراة نجوم، وقد خضنا 33 مباراة هذا الموسم، منها 9 في غضون 35 يومًا".وأكد ماس أن قرار عدم مشاركة ميسي وألبا في "مباراة النجوم" جاء بقرار من النادي، لأسباب وصفها بـ"الواضحة"، مشيرًا إلى الضغوط البدنية الكبيرة التي يتعرض لها الفريق، خاصة خلال المباريات التي تُلعب خارج الأرض.