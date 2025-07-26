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رياضة

مستقبل ميسي في الدوري الأميركي موضع شك

Lebanon 24
26-07-2025 | 12:46
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تصاعدت الشكوك حول مستقبل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي والدوري الأميركي لكرة القدم، بعد قرار رابطة الدوري بإيقافه مباراة واحدة، إثر غيابه غير المبرر عن "مباراة النجوم" التي جمعت نخبة الدوري الأميركي بنظرائهم من الدوري المكسيكي.
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وأعلنت الرابطة إيقاف كل من ميسي وزميله الإسباني جوردي ألبا، بسبب انسحابهما في صباح يوم المباراة دون تقديم توضيحات، ما دفع الرابطة إلى تطبيق اللوائح التأديبية بحقهما.

خورخي ماس، أحد ملاك إنتر ميامي، عبّر عن امتعاضه من قرار الرابطة، مؤكدًا أن ميسي يشعر بـ"استياء شديد"، وأن هذه الحادثة قد تؤثر على علاقته بالدوري الأميركي في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل المفاوضات الجارية لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية العام الحالي.

وقال ماس في تصريحات لوسائل الإعلام: "ليو مستاء بشدة، وآمل ألا يؤثر ذلك على علاقته مع الرابطة مستقبلاً. هو لاعب فريد، ويسعى دائمًا للمشاركة في المباريات الكبيرة". وأضاف: "نحن نعتبر أن كل مباراة يخوضها إنتر ميامي بمثابة مباراة نجوم، وقد خضنا 33 مباراة هذا الموسم، منها 9 في غضون 35 يومًا".

وأكد ماس أن قرار عدم مشاركة ميسي وألبا في "مباراة النجوم" جاء بقرار من النادي، لأسباب وصفها بـ"الواضحة"، مشيرًا إلى الضغوط البدنية الكبيرة التي يتعرض لها الفريق، خاصة خلال المباريات التي تُلعب خارج الأرض.
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