كاريوس يكشف أسرار حياته مع ديليتا ليوتا

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كاريوس (32 عامًا)، الذي يلعب حاليًا مع الألماني، قال إن زوجته ليوتا (33 عامًا) كانت من أول المشجعين له على تمديد عقده حتى 2027، رغم أن ذلك يعني استمرار المسافة الجغرافية بينهما، إذ تمضي هي معظم وقتها في حيث تعمل في تقديم البرامج الرياضية.وقال الحارس السابق لليفربول: "حتى ديليتا نصحتني بتمديد العقد. إنها ترى أن شالكه هو المكان الأنسب لي، وتؤمن بقدرتي على النجاح هنا"، مضيفًا أنه يجد صعوبة في البعد عن طفلتهما "آريا"، لكنه يحاول تعويض الغياب بالتواصل عبر التطبيقات والتنسيق للقاءات منتظمة.وفي ما يخص ، أشار كاريوس إلى أنه وزوجته يرغبان بإنجاب طفل ثانٍ، رغم عدم وجود خطة ملموسة بعد، قائلًا: "نحن نحب أن ننجب طفلًا آخر، لكن لا نعرف متى سيحدث ذلك".وفي لفتة طريفة، أشار إلى أن ديليتا أكثر شهرة منه، لا سيما في شوارع ميلانو، حيث يلفت حضورها الإعلامي الأنظار أكثر من لاعب . كما تحدّث عن تجربته الطريفة مع عائلتها في صقلية، قائلاً إنها كانت بمثابة "صدمة ثقافية"، بسبب الضجيج والصخب الذي لم يكن معتادًا عليه.يُذكر أن كاريوس، الذي مرّ بمسيرة متقلبة منذ مغادرته ، يلعب حاليًا مع شالكه في الدرجة الثانية الألماني، وساهم في بقاء الفريق بعد موسم صعب أنهاه في المركز .