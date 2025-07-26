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رياضة

كاريوس يكشف أسرار حياته مع ديليتا ليوتا

Lebanon 24
26-07-2025 | 16:15
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كشف حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس، في مقابلة جديدة مع صحيفة سبورت بيلد، عن تفاصيل حياته الزوجية مع الإعلامية الإيطالية الشهيرة ديليتا ليوتا، مؤكدًا أن علاقتهما لا تخلو من التحديات بسبب العيش في بلدين مختلفين، لكنه عبّر عن سعادته بدعمها وخططهما المستقبلية.
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كاريوس (32 عامًا)، الذي يلعب حاليًا مع نادي شالكه الألماني، قال إن زوجته ليوتا (33 عامًا) كانت من أول المشجعين له على تمديد عقده حتى 2027، رغم أن ذلك يعني استمرار المسافة الجغرافية بينهما، إذ تمضي هي معظم وقتها في ميلانو حيث تعمل في تقديم البرامج الرياضية.

وقال الحارس السابق لليفربول: "حتى ديليتا نصحتني بتمديد العقد. إنها ترى أن شالكه هو المكان الأنسب لي، وتؤمن بقدرتي على النجاح هنا"، مضيفًا أنه يجد صعوبة في البعد عن طفلتهما "آريا"، لكنه يحاول تعويض الغياب بالتواصل عبر التطبيقات والتنسيق للقاءات منتظمة.

وفي ما يخص المستقبل، أشار كاريوس إلى أنه وزوجته يرغبان بإنجاب طفل ثانٍ، رغم عدم وجود خطة ملموسة بعد، قائلًا: "نحن نحب أن ننجب طفلًا آخر، لكن لا نعرف متى سيحدث ذلك".

وفي لفتة طريفة، أشار إلى أن ديليتا أكثر شهرة منه، لا سيما في شوارع ميلانو، حيث يلفت حضورها الإعلامي الأنظار أكثر من لاعب كرة القدم. كما تحدّث عن تجربته الطريفة مع عائلتها في صقلية، قائلاً إنها كانت بمثابة "صدمة ثقافية"، بسبب الضجيج والصخب الذي لم يكن معتادًا عليه.

يُذكر أن كاريوس، الذي مرّ بمسيرة متقلبة منذ مغادرته ليفربول، يلعب حاليًا مع شالكه في دوري الدرجة الثانية الألماني، وساهم في بقاء الفريق بعد موسم صعب أنهاه في المركز الرابع عشر.

 
 
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