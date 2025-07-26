31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مقاتل "UFC" عربي يتعرض لتشويه كامل بسبب إصابات مروعة (صور)
Lebanon 24
26-07-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق المقاتل الأميركي ستيفن نجوين فوزًا تاريخيًا على
الإماراتي
محمد يحيى
في نزال عنيف ضمن فعاليات UFC
أبو ظبي
، حيث أسقط خصمه ست مرات، محطماً الرقم القياسي لعدد مرات الضربة القاضية في نزال واحد في تاريخ البطولة.
Advertisement
النزال، الذي أقيم في صالة الاتحاد أرينا، شهد سيطرة كاملة من نجوين، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي أنهى المواجهة في الجولة الثانية بعد قرار من الطبيب بوقف النزال، إثر الإصابات البليغة التي لحقت بيحيى، بما في ذلك ورم دموي كبير أدى لإغلاق عينه اليسرى، وجروح دامية في وجهه.
ورغم أن يحيى أظهر شجاعة فائقة وتحمّل الضربات المتتالية، إلا أن العديد من جماهير الفنون القتالية المختلطة انتقدوا الحكم
جيسون
هيرزوغ بشدة لعدم إيقاف القتال في وقت أبكر، ووصف بعضهم ما جرى بـ"الإهمال الصادم" و"الخطر على الحياة".
ويعد هذا الفوز الأول لنجوين في UFC منذ انضمامه إلى المنظمة عام 2023، بعد أن خسر نزاله الأول في 2024. وقال بعد اللقاء: "لقد عملت بجد من أجل هذه اللحظة… دخلت UFC بسجل 0-1، واليوم أثبت أنني أستحق مكاني هنا".
أما يحيى، الذي خاض النزال أمام جمهور بلاده، فقد نُقل لتلقي العلاج، في وقت أعرب فيه متابعون عن أملهم في شفائه التام، وسط دعوات بمحاسبة الحكم على تأخره في التدخل.
مواضيع ذات صلة
تعرّضت لتشويه في وجهها.. ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تُفاجئ الجمهور بظهورها بإصابة بليغة! (صور)
Lebanon 24
تعرّضت لتشويه في وجهها.. ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تُفاجئ الجمهور بظهورها بإصابة بليغة! (صور)
27/07/2025 10:06:37
27/07/2025 10:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" - البترون ردّت على "التيار": بيانات صفراء مملوءة حقدًا وتشويهًا للحقائق
Lebanon 24
"القوات" - البترون ردّت على "التيار": بيانات صفراء مملوءة حقدًا وتشويهًا للحقائق
27/07/2025 10:06:37
27/07/2025 10:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مقتل شاب والأسباب مجهولة
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مقتل شاب والأسباب مجهولة
27/07/2025 10:06:37
27/07/2025 10:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر ايرانية: شمخاني خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى نتيجة إصابات خطيرة (العربية)
Lebanon 24
مصادر ايرانية: شمخاني خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى نتيجة إصابات خطيرة (العربية)
27/07/2025 10:06:37
27/07/2025 10:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
صور
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو: رياض محرز وزوجته يعلنان عن جنس مولودهما الجديد
Lebanon 24
بالفيديو: رياض محرز وزوجته يعلنان عن جنس مولودهما الجديد
01:49 | 2025-07-27
27/07/2025 01:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كاريوس يكشف أسرار حياته مع ديليتا ليوتا
Lebanon 24
كاريوس يكشف أسرار حياته مع ديليتا ليوتا
16:15 | 2025-07-26
26/07/2025 04:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حظر ترامب.. غضب واسع بعد منع فريق فنزويلي للناشئين من دخول أميركا
Lebanon 24
بسبب حظر ترامب.. غضب واسع بعد منع فريق فنزويلي للناشئين من دخول أميركا
13:29 | 2025-07-26
26/07/2025 01:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مستقبل ميسي في الدوري الأميركي موضع شك
Lebanon 24
مستقبل ميسي في الدوري الأميركي موضع شك
12:46 | 2025-07-26
26/07/2025 12:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهو يشرب الكحول.. روري ماكلروي يحتفل بفوزه في "الماسترز" بحفلة صاخبة (فيديو)
Lebanon 24
وهو يشرب الكحول.. روري ماكلروي يحتفل بفوزه في "الماسترز" بحفلة صاخبة (فيديو)
12:20 | 2025-07-26
26/07/2025 12:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
06:18 | 2025-07-26
26/07/2025 06:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"!
Lebanon 24
الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"!
04:05 | 2025-07-26
26/07/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
09:27 | 2025-07-26
26/07/2025 09:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
08:32 | 2025-07-26
26/07/2025 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
10:22 | 2025-07-26
26/07/2025 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:49 | 2025-07-27
بالفيديو: رياض محرز وزوجته يعلنان عن جنس مولودهما الجديد
16:15 | 2025-07-26
كاريوس يكشف أسرار حياته مع ديليتا ليوتا
13:29 | 2025-07-26
بسبب حظر ترامب.. غضب واسع بعد منع فريق فنزويلي للناشئين من دخول أميركا
12:46 | 2025-07-26
مستقبل ميسي في الدوري الأميركي موضع شك
12:20 | 2025-07-26
وهو يشرب الكحول.. روري ماكلروي يحتفل بفوزه في "الماسترز" بحفلة صاخبة (فيديو)
11:52 | 2025-07-26
وست هام مستعد لبيع لوكاس باكيتا بعد اقترابه من تبرئة تامة… والاهتمام يتزايد
فيديو
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
27/07/2025 10:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
27/07/2025 10:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
27/07/2025 10:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24