مقاتل "UFC" عربي يتعرض لتشويه كامل بسبب إصابات مروعة (صور)

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حقق المقاتل الأميركي ستيفن نجوين فوزًا تاريخيًا على في نزال عنيف ضمن فعاليات UFC ، حيث أسقط خصمه ست مرات، محطماً الرقم القياسي لعدد مرات الضربة القاضية في نزال واحد في تاريخ البطولة.النزال، الذي أقيم في صالة الاتحاد أرينا، شهد سيطرة كاملة من نجوين، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي أنهى المواجهة في الجولة الثانية بعد قرار من الطبيب بوقف النزال، إثر الإصابات البليغة التي لحقت بيحيى، بما في ذلك ورم دموي كبير أدى لإغلاق عينه اليسرى، وجروح دامية في وجهه.ورغم أن يحيى أظهر شجاعة فائقة وتحمّل الضربات المتتالية، إلا أن العديد من جماهير الفنون القتالية المختلطة انتقدوا الحكم هيرزوغ بشدة لعدم إيقاف القتال في وقت أبكر، ووصف بعضهم ما جرى بـ"الإهمال الصادم" و"الخطر على الحياة".ويعد هذا الفوز الأول لنجوين في UFC منذ انضمامه إلى المنظمة عام 2023، بعد أن خسر نزاله الأول في 2024. وقال بعد اللقاء: "لقد عملت بجد من أجل هذه اللحظة… دخلت UFC بسجل 0-1، واليوم أثبت أنني أستحق مكاني هنا".أما يحيى، الذي خاض النزال أمام جمهور بلاده، فقد نُقل لتلقي العلاج، في وقت أعرب فيه متابعون عن أملهم في شفائه التام، وسط دعوات بمحاسبة الحكم على تأخره في التدخل.