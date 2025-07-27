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رياضة
كريستيانو رونالدو.. أول لاعب كرة قدم تتجاوز ثروته الصافية مليار دولار
Lebanon 24
27-07-2025
|
03:07
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أصبح النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، أول لاعب في تاريخ
كرة القدم
، تتجاوز ثروته الصافية مليار دولار، من أرباحه التجارية والمهنية.
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وتصدر خبر تجديد عقد
رونالدو
مع النصر السعودي مقابل 936 مليون دولار، عناوين الصحف العالمية والعربية، ما عزّز ذلك مكانته كأعظم الرياضيين في التاريخ، سواء على الصعيد المالي أو الرياضي.
وكانت تقارير عام 2020 قد بالغت حين زعمت أن رونالدو تجاوز عتبة المليار دولار، مستندة إلى أرباحه السنوية البالغة 105 ملايين دولار آنذاك من الرواتب والإعلانات، والتي رفعت دخله التراكمي إلى هذا الرقم من دون أن يعتبر
صافي
ثروة.
لكن اليوم تغيرت المعادلة جذريا بفضل عقده الجديد مع النصر السعودي، الذي لم يقتصر فقط على الراتب، بل شمل أيضا امتيازات غير مسبوقة. فقد حصل رونالدو على ملكية 15% من أسهم
نادي النصر
تقدر بنحو 42 مليون دولار، إضافة إلى تغطية نفقات طائرة خاصة بمبلغ 5 ملايين دولار، وتحمل النادي لرواتب 16 موظفا في منزله، فضلا عن حوافز إضافية بقيمة 20 مليون دولار وعقود دعائية ورعاية بقيمة 76 مليون دولار سنويا.
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