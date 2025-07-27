Advertisement

رياضة

روجيه فغالي يهيمن على "رالي البترون الأول" ويضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده

Lebanon 24
27-07-2025 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1397247-638892423791861996.png
Doc-P-1397247-638892423791861996.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توّج السائق المخضرم روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر بلقب رالي البترون الأول على متن تويوتا جي آر ياريس، في السباق الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالتعاون مع بلدية البترون، ضمن المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للراليات لعام 2025.
Advertisement

وشهد الرالي، الذي امتد على مسافة إجمالية بلغت 163.57 كيلومترا منها 92.17 كيلومترا مراحل خاصة للسرعة، مشاركة 21 سيارة وسط أجواء حماسية وطقس صيفي حار، وجمهور غفير احتشد على مسارات الرالي لمتابعة المنافسات.

 واحتل السائق الياس الدهني وملاحه تييري روحانا على سكودا فابيا المركز الثاني ة، و السائق ربيع أيوب وملاحه جورج ناضر على سكودا فابيا المركز الثالث.

ونجح فغالي في الاطباق على الرالي منذ بدايته اي منذ المرحلة الاستعراضية التي شهدتها الشوارع  الجنوبية للبترون، اذ سجل اسرع وقت، وواصل التقدم بثبات من مرحلة تلو المرحلة من السباق الذي شاركت فيه 21 سيارة والذي أقيم في ظل طقس صيفي حار وفي ظل مواكبة جماهيرية على المراحل الخاصة للسرعة.

وأضاف فغالي ومطر لقبا جديدا الى رصيدهما الحافل بالانجازات.

وفي الختام، أجتازت 18 سيارة خط الوصول مع العلم ان سيارة السائق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود سكودا فابيا خرجت عن المسار وتعرضت الى حادث في بداية اليوم الثاني من الرالي.
 
وفي ما يلي النتائج غير الرسمية بعد انتهاء الرالي:

1- روجيه فغالي وجوزف مطر على تويوتا جي آر ياريس 50.50.0 دقيقة

2- الياس الدهني وتييري روحانا على سكودا فابيا 52.34.5

3- ربيع أيوب وجورج ناضر على سكودا فابيا 53.22.4

4- كارل رزق وكريم ابو الياس على سيتروين دي اس 3  53.29

5- باسل ابو حمدان وفراس الياس على فولسفاكن بولو جي تي آي 54.11.4

6- حسام طربيه ويوسف صالح على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10  54.32.6

7- هنري قاعي ورامي منعم على سيتروين دي اس 3  54.42.7

8- ريا داغر ونديم ابو الياس على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10  54.55

9- رودريك الراعي وغاري كونداكجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9  55.02

10- راين خنيصر وكريستوفر بشارة على بيجو 208 في تي آي 55.36.9

11- احمد خالد وعمر مذكور على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10   56.06.9

12- دافيد مزهر وشادي نصر على فورد فييستا 56.28.1

13- جوانا حسون وايلي مهنا على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9  59.12.0

14- طوني جرمانوس وجوزف كميد على رينو كليو 59.17.5

15- ندي يزبك ومروان دينار على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8  59.19.3

16- جايسون وهبه واندريه مهنا على سيتروين دي اس 3 أر 1 1.10.02ساعة

17- محمد تاج الدين وسامر صفير على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10  1.13.58

18- أليكس فغالي ومارك حداد على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.26.13
مواضيع ذات صلة
روجيه فغالي يحتفظ بلقب "رالي جزين"
lebanon 24
28/07/2025 00:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" هنأت روجيه يزبك على انتخابه رئيسا لاتحاد بلديات البترون
lebanon 24
28/07/2025 00:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فغالي الأب والابن يهيمنان على سباق "تسلق الهضبة"
lebanon 24
28/07/2025 00:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب روجيه يزبك رئيسًا لاتحاد بلديات البترون وريما فرح نائبة له
lebanon 24
28/07/2025 00:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:17 | 2025-07-27
16:07 | 2025-07-27
15:57 | 2025-07-27
15:12 | 2025-07-27
14:11 | 2025-07-27
05:35 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24