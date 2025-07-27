روجيه فغالي يهيمن على "رالي البترون الأول" ويضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده

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توّج السائق المخضرم روجيه فغالي وملاحه مطر بلقب رالي البترون الأول على متن تويوتا جي آر ياريس، في السباق الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالتعاون مع بلدية البترون، ضمن المرحلة الثالثة من بطولة للراليات لعام 2025.وشهد الرالي، الذي امتد على مسافة إجمالية بلغت 163.57 كيلومترا منها 92.17 كيلومترا مراحل خاصة للسرعة، مشاركة 21 سيارة وسط أجواء حماسية وطقس صيفي حار، وجمهور غفير احتشد على مسارات الرالي لمتابعة المنافسات.واحتل السائق الياس الدهني وملاحه تييري على سكودا فابيا المركز الثاني ة، و السائق ربيع أيوب وملاحه ناضر على سكودا فابيا المركز الثالث.ونجح فغالي في الاطباق على الرالي منذ بدايته اي منذ المرحلة الاستعراضية التي شهدتها الشوارع الجنوبية للبترون، اذ سجل اسرع وقت، وواصل التقدم بثبات من مرحلة تلو المرحلة من السباق الذي شاركت فيه 21 سيارة والذي أقيم في ظل طقس صيفي حار وفي ظل مواكبة جماهيرية على المراحل الخاصة للسرعة.وأضاف فغالي ومطر لقبا جديدا الى رصيدهما الحافل بالانجازات.وفي الختام، أجتازت 18 سيارة خط الوصول مع ان سيارة السائق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه عطا الحمود سكودا فابيا خرجت عن المسار وتعرضت الى حادث في بداية اليوم الثاني من الرالي.وفي ما يلي النتائج غير الرسمية بعد انتهاء الرالي:1- روجيه فغالي وجوزف مطر على تويوتا جي آر ياريس 50.50.0 دقيقة2- الياس الدهني وتييري روحانا على سكودا فابيا 52.34.53- ربيع أيوب وجورج ناضر على سكودا فابيا 53.22.44- كارل رزق وكريم ابو الياس على سيتروين دي اس 3 53.295- باسل ابو حمدان وفراس الياس على فولسفاكن بولو جي تي آي 54.11.46- حسام طربيه ويوسف صالح على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 54.32.67- هنري قاعي ورامي منعم على سيتروين دي اس 3 54.42.78- ريا داغر ونديم ابو الياس على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 54.559- رودريك وغاري كونداكجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 55.0210- راين خنيصر وكريستوفر بشارة على بيجو 208 في تي آي 55.36.911- احمد خالد وعمر مذكور على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 56.06.912- دافيد مزهر وشادي نصر على فورد فييستا 56.28.113- جوانا حسون وايلي مهنا على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 59.12.014- طوني جرمانوس وجوزف كميد على رينو 59.17.515- ندي يزبك ومروان دينار على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8 59.19.316- جايسون وهبه واندريه مهنا على سيتروين دي اس 3 أر 1 1.10.02ساعة17- محمد تاج الدين وسامر صفير على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.13.5818- أليكس فغالي ومارك حداد على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.26.13