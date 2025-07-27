الاتحاد حارة الناعمة بطل الدوري العام لاندية الدرجة الثالثة

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توج اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر ممثلا برئيس اتحاد الجنوب الفرعي إبراهيم دبوق فريق الاتحاد حارة الناعمةً بطل الدوري العام لاندية الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2025 / 2024. بعد تعادله مع فريق قانا ، في المباراة التي اجريت على ملعب كفرجًوز، وبذلك صعد اتحاد لمصاف الدرجة الثانية.وفي نهاية المباراة، سلم دبوق كأس البطولة لكابتن فريق اتحاد حارة الناعمة، فيما حل فريق النصر في المركز الثاني ليرافق اتحاد الناعمة لمصاف الدرجة الثانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)