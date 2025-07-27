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رياضة

الاتحاد حارة الناعمة بطل الدوري العام لاندية الدرجة الثالثة

Lebanon 24
27-07-2025 | 14:11
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توج رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم  هاشم حيدر ممثلا برئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق فريق الاتحاد حارة الناعمةً بطل الدوري العام لاندية الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2025 / 2024. بعد تعادله مع فريق قانا الجليل، في المباراة التي اجريت على ملعب كفرجًوز، وبذلك صعد اتحاد الناعمة لمصاف الدرجة الثانية.
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وفي نهاية المباراة، سلم دبوق كأس البطولة لكابتن فريق اتحاد حارة الناعمة، فيما حل فريق الهلال النصر في المركز الثاني ليرافق اتحاد الناعمة لمصاف الدرجة الثانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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