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رياضة

بوجاكار يُسطّر اسمه بين الأساطير بلقب رابع في طواف فرنسا

Lebanon 24
27-07-2025 | 15:12
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أكد السلوفيني تادي بوجاكار مكانته كواحد من أعظم متسابقي الدراجات في التاريخ، بفوزه بلقبه الرابع في طواف فرنسا، بعد سباق شاق استمر ثلاثة أسابيع وانتهى الأحد في شارع الشانزليزيه بباريس. وبات بوجاكار على بُعد لقب واحد فقط من الرقم القياسي التاريخي البالغ خمسة ألقاب.
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على الرغم من محاولات البلجيكي ووت فان آرت لخطف المرحلة الختامية، حافظ بوجاكار على القميص الأصفر بعد تفوقه بفارق أكثر من أربع دقائق على الدنماركي يوناس فينجيجارد، الذي فشل في زعزعة هيمنة السلوفيني طوال السباق.

وبفوزه بأربع مراحل، وسيطرته على التصنيفات، توج بوجاكار بالقميص الأصفر (للترتيب العام)، والمنقط (أفضل متسلق)، فيما فاز الألماني فلوريان ليبوفيتز بالقميص الأبيض كأفضل دراج شاب، والإيطالي جوناثان ميلان بالأخضر لأفضل عداء.

بوجاكار أصبح أول بطل عالمي يحقق لقب الطواف منذ عام 1990، مؤكدًا تفوقه على جميع المسارات، واقترابه من الانضمام إلى قائمة الأساطير التاريخية مثل ميركس وهينو وأنكيتيل.
 
 
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