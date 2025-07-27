بوجاكار يُسطّر اسمه بين الأساطير بلقب رابع في طواف فرنسا

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على الرغم من محاولات البلجيكي ووت لخطف المرحلة الختامية، حافظ بوجاكار على القميص الأصفر بعد تفوقه بفارق أكثر من أربع دقائق على الدنماركي يوناس فينجيجارد، الذي فشل في زعزعة هيمنة السلوفيني طوال السباق.وبفوزه بأربع مراحل، وسيطرته على التصنيفات، توج بوجاكار بالقميص الأصفر (للترتيب العام)، والمنقط (أفضل متسلق)، فيما فاز الألماني ليبوفيتز بالقميص الأبيض كأفضل دراج شاب، والإيطالي جوناثان بالأخضر لأفضل عداء.بوجاكار أصبح أول بطل عالمي يحقق لقب الطواف منذ عام 1990، مؤكدًا تفوقه على جميع المسارات، واقترابه من الانضمام إلى قائمة الأساطير التاريخية مثل ميركس وهينو وأنكيتيل.