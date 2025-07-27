28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بوجاكار يُسطّر اسمه بين الأساطير بلقب رابع في طواف فرنسا
Lebanon 24
27-07-2025
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد السلوفيني تادي بوجاكار مكانته كواحد من أعظم متسابقي الدراجات في التاريخ، بفوزه بلقبه الرابع في
طواف
فرنسا
، بعد سباق شاق استمر ثلاثة أسابيع وانتهى الأحد في
شارع الشانزليزيه
بباريس. وبات بوجاكار على بُعد لقب واحد فقط من الرقم القياسي التاريخي البالغ خمسة ألقاب.
Advertisement
على الرغم من محاولات البلجيكي ووت
فان آرت
لخطف المرحلة الختامية، حافظ بوجاكار على القميص الأصفر بعد تفوقه بفارق أكثر من أربع دقائق على الدنماركي يوناس فينجيجارد، الذي فشل في زعزعة هيمنة السلوفيني طوال السباق.
وبفوزه بأربع مراحل، وسيطرته على التصنيفات، توج بوجاكار بالقميص الأصفر (للترتيب العام)، والمنقط (أفضل متسلق)، فيما فاز الألماني
فلوريان
ليبوفيتز بالقميص الأبيض كأفضل دراج شاب، والإيطالي جوناثان
ميلان
بالأخضر لأفضل عداء.
بوجاكار أصبح أول بطل عالمي يحقق لقب الطواف منذ عام 1990، مؤكدًا تفوقه على جميع المسارات، واقترابه من الانضمام إلى قائمة الأساطير التاريخية مثل ميركس وهينو وأنكيتيل.
مواضيع ذات صلة
حادث مروّع في طواف فرنسا: سيارة دعم تصدم مشجعًا على الطريق الجبلي (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع في طواف فرنسا: سيارة دعم تصدم مشجعًا على الطريق الجبلي (فيديو)
28/07/2025 03:26:52
28/07/2025 03:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مئات الألوف يؤدّون طواف الوداع ويختتمون مناسك الحج
Lebanon 24
مئات الألوف يؤدّون طواف الوداع ويختتمون مناسك الحج
28/07/2025 03:26:52
28/07/2025 03:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجاج يرمون الجمرات في ثالث أيام التشريق ويؤدون طواف الوداع بسلاسة
Lebanon 24
الحجاج يرمون الجمرات في ثالث أيام التشريق ويؤدون طواف الوداع بسلاسة
28/07/2025 03:26:52
28/07/2025 03:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اداء طواف الإفاضة... جنبات المسجد الحرام اكتظت بالحجاج
Lebanon 24
اداء طواف الإفاضة... جنبات المسجد الحرام اكتظت بالحجاج
28/07/2025 03:26:52
28/07/2025 03:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
منتخب الأرز يهيمن على كأس بيروت الدولية
Lebanon 24
منتخب الأرز يهيمن على كأس بيروت الدولية
16:17 | 2025-07-27
27/07/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبؤات يصنعن التاريخ: إنكلترا تحرز لقب اليورو للسيدات للمرة الثانية تواليًا
Lebanon 24
اللبؤات يصنعن التاريخ: إنكلترا تحرز لقب اليورو للسيدات للمرة الثانية تواليًا
16:07 | 2025-07-27
27/07/2025 04:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضيًا.. إنجاز جديد لوزارة الإعلام
Lebanon 24
رياضيًا.. إنجاز جديد لوزارة الإعلام
15:57 | 2025-07-27
27/07/2025 03:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد حارة الناعمة بطل الدوري العام لاندية الدرجة الثالثة
Lebanon 24
الاتحاد حارة الناعمة بطل الدوري العام لاندية الدرجة الثالثة
14:11 | 2025-07-27
27/07/2025 02:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
روجيه فغالي يهيمن على "رالي البترون الأول" ويضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده
Lebanon 24
روجيه فغالي يهيمن على "رالي البترون الأول" ويضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده
12:44 | 2025-07-27
27/07/2025 12:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
Lebanon 24
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
07:44 | 2025-07-27
27/07/2025 07:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجرة" من الضاحية!
Lebanon 24
"هجرة" من الضاحية!
02:15 | 2025-07-27
27/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد شركة "ألفا"
Lebanon 24
هذا جديد شركة "ألفا"
02:45 | 2025-07-27
27/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الراعي قبل إدخاله المستشفى
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الراعي قبل إدخاله المستشفى
01:15 | 2025-07-27
27/07/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صحة فيروز وتدهور حالة زياد الرحباني.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
عن صحة فيروز وتدهور حالة زياد الرحباني.. هذا ما كُشف
02:47 | 2025-07-27
27/07/2025 02:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:17 | 2025-07-27
منتخب الأرز يهيمن على كأس بيروت الدولية
16:07 | 2025-07-27
اللبؤات يصنعن التاريخ: إنكلترا تحرز لقب اليورو للسيدات للمرة الثانية تواليًا
15:57 | 2025-07-27
رياضيًا.. إنجاز جديد لوزارة الإعلام
14:11 | 2025-07-27
الاتحاد حارة الناعمة بطل الدوري العام لاندية الدرجة الثالثة
12:44 | 2025-07-27
روجيه فغالي يهيمن على "رالي البترون الأول" ويضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده
05:35 | 2025-07-27
حادث خطير في رالي لبنان... سيارة تنحرف عن مسارها وتطير في الهواء! (فيديو)
فيديو
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
28/07/2025 03:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
28/07/2025 03:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
28/07/2025 03:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24