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رياضة

ليفربول يقترب من ضم إيزاك

Lebanon 24
27-07-2025 | 23:00
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يستعد ليفربول لتكثيف مفاوضاته مع نيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، بعد توصله إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لبيع جناحه الكولومبي لويس دياز مقابل 75 مليون يورو.
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ومن المتوقع أن يستخدم ليفربول عائدات الصفقة لتمويل عرض كبير قد يتجاوز 150 مليون جنيه إسترليني لإقناع نيوكاسل بالتخلي عن إيزاك، الذي يُعد الهدف الأول للريدز هذا الصيف. وتشير التقارير إلى رغبة إيزاك في الرحيل عن سانت جيمس بارك والانضمام إلى أنفيلد.

بالتوازي، يتحرك ليفربول لتعويض دياز بجناح جديد، حيث يضع عينه على رودريغو لاعب ريال مدريد، رغم أن السعر المرتفع الذي حدده النادي الإسباني (90 مليون يورو) قد يُعقّد الصفقة. وتشمل الخيارات الأخرى ماليك فوفانا من ليون وأنطونيو نوسا من لايبزيغ.

من جانبه، يبدو أن نيوكاسل بدأ الاستعداد لرحيل إيزاك، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مهاجم لايبزيغ بنيامين سيسكو حتى عام 2030، لكن إتمام الصفقة يعتمد على التوصل إلى اتفاق مالي مع النادي الألماني، الذي يطلب 70 مليون جنيه إسترليني.

صفقة إيزاك قد تُشعل سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، مع استعداد ليفربول لتحطيم رقمه القياسي في التعاقدات، وسعي نيوكاسل لتعويض أحد أبرز نجومه قبل انطلاق الموسم الجديد.

 
 
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