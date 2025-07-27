ليفربول يقترب من ضم إيزاك

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ومن المتوقع أن يستخدم ليفربول عائدات الصفقة لتمويل عرض كبير قد يتجاوز 150 مليون جنيه إسترليني لإقناع نيوكاسل بالتخلي عن إيزاك، الذي يُعد الهدف الأول للريدز هذا الصيف. وتشير التقارير إلى رغبة إيزاك في الرحيل عن بارك والانضمام إلى .بالتوازي، يتحرك ليفربول لتعويض دياز بجناح جديد، حيث يضع عينه على رودريغو لاعب ، رغم أن السعر المرتفع الذي حدده النادي الإسباني (90 مليون يورو) قد يُعقّد الصفقة. وتشمل الخيارات الأخرى ماليك من ليون وأنطونيو نوسا من لايبزيغ.من جانبه، يبدو أن نيوكاسل بدأ الاستعداد لرحيل إيزاك، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مهاجم لايبزيغ سيسكو حتى عام 2030، لكن إتمام الصفقة يعتمد على التوصل إلى اتفاق مالي مع النادي الألماني، الذي يطلب 70 مليون جنيه إسترليني.صفقة إيزاك قد تُشعل سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، مع استعداد ليفربول لتحطيم رقمه القياسي في التعاقدات، وسعي نيوكاسل لتعويض أحد أبرز نجومه قبل انطلاق الموسم الجديد.