محمد صلاح يكشف عن أعظم 4 لاعبين في تاريخ إفريقيا

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اختار نجم الدولي ، ثلاثة نجوم آخرين إلى جانبه عند تحديده لأعظم أربعة لاعبين في تاريخ الإفريقية.وفي مقابلة سريعة مع مجلة "فرانس فوتبول"، اختار صلاح نفسه ضمن قائمة أعظم أربعة لاعبين أفارقة في تاريخ كرة القدم.إلى جانبه، ضم "الملك المصري" أسطورة منتخب ليبيريا ونجم السابق ويا، وأيقونة الدولي الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، ونجم السابق وهداف الكاميرون صامويل إيتو.وبينما تعد هذه الأسماء الأربعة شخصيات بارزة في عالم كرة القدم في حد ذاتها، فإن جورج ويا هو من يحمل بلا شك الإنجاز الأكبر على الإطلاق، كونه اللاعب الإفريقي فاز بالكرة الذهبية.(روسيا اليوم)