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رياضة

محمد صلاح يكشف عن أعظم 4 لاعبين في تاريخ إفريقيا

Lebanon 24
28-07-2025 | 00:06
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اختار نجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، ثلاثة نجوم آخرين إلى جانبه عند تحديده لأعظم أربعة لاعبين في تاريخ كرة القدم الإفريقية.
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وفي مقابلة سريعة مع مجلة "فرانس فوتبول"، اختار صلاح نفسه ضمن قائمة أعظم أربعة لاعبين أفارقة في تاريخ كرة القدم.

إلى جانبه، ضم "الملك المصري" أسطورة منتخب ليبيريا ونجم ميلان السابق جورج ويا، وأيقونة تشيلسي الدولي الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، ونجم نادي برشلونة السابق وهداف الكاميرون صامويل إيتو.

وبينما تعد هذه الأسماء الأربعة شخصيات بارزة في عالم كرة القدم في حد ذاتها، فإن جورج ويا هو من يحمل بلا شك الإنجاز الأكبر على الإطلاق، كونه اللاعب الإفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية.
(روسيا اليوم)
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