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رياضة

فوضى أمنية في فندق النصر بالنمسا.. صفارات إنذار تثير الذعر

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:02
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يواصل نادي النصر السعودي معسكره التحضيري للموسم الجديد 2025-2026 في النمسا، ضمن برنامج إعداد يمتد عبر ثلاث دول، إلا أن أجواء التحضيرات شهدت حادثا غير معتاد تسبب بحالة من الذعر.
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منذ انطلاق المعسكر في 20 تموز الجاري، يشهد محيط فندق "براندل هوف" الواقع عند سفح جبال "شتاينرنيس مير" فوضى متزايدة، خاصة بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 24 تموز.

صحيفة "كرونه" النمساوية الواسعة الانتشار وصفت الأجواء بـ"الفوضوية"، مشيرة إلى توافد الجماهير لرؤية رونالدو والتقاط الصور معه، ما تسبب بقلق كبير، خصوصا أن ملعب التدريب يبعد عن الفندق نحو 300 متر فقط.

وتوجت هذه الفوضى صباح الأحد بإطلاق صافرات إنذار الحريق داخل الفندق، مما أثار حالة من القلق بين النزلاء.

ورغم أن الإنذار لم يدم أكثر من دقيقتين، إلا أنه أحدث حالة استنفار، خاصة بعد تزامنه مع دخول أحد لاعبي الفريق الفندق، والذي لم يكن سوى الوافد الجديد جواو فيليكس، المتوقع الإعلان عن انضمامه رسميا قريبا.

توماس باور، مدير الفندق، قال لصحيفة "كرونه":"ما حدث غير معتاد بالنسبة لنا، لكنه أمر قد يحدث من وقت لآخر".

بينما تداولت بعض وسائل الإعلام أن الحريق ربما اندلع بالقرب من غرفة كريستيانو رونالدو، نفت صحيفة "الرياضية" السعودية هذه المزاعم، مؤكدة أن الحريق كان في طابق بعيد عن غرف لاعبي النصر، وأن السبب يعود لغلاية ماء تسببت في إنذار خاطئ. (روسيا اليوم)


 
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