فوز جديد يعزز تقدم رازغاتلي أوغلو في بطولة السوبر بايك

Advertisement

عزز توبراك رازغاتلي ، دراج فريق روكيت بي إم دبليو، صدارته لبطولة العالم للدراجات النارية لفئة السوبر بايك، بفوزه بالسباق الثاني في جائزة الكبرى، الأحد، على حلبة "بالاتون بارك".وفاز رازغاتلي أوغلو، بجميع السباقات الثلاثة في الجولة الثامنة من سلسلة ، محققا فوزه التاسع على التوالي، والخامس عشر له هذا الموسم، والـ72 في مسيرته ليُحكم قبضته على صدارة الترتيب العام.وأصبح الدراج التركي، بهذه النتيجة، الفائز رقم 1000 في تاريخ سلسلة سباقات بطولة العالم للسوبر بايك، علما بأنه فاز سابقا بالسباقين الـ800 والـ900.ورفع رازغاتلي أوغلو، رصيده إلى 407 نقطة بفارق 26 نقطة عن منافسه المباشر، نيكولو بوليغا، دراج فريق أروبا دوكاتي، والذي جاء في المركز الثاني للسباق، فيما أكمل سام لوز، دراج إلف مارك، منصة التتويج بالحصول على المركز الثالث. (الأناضول)