"النصر" يعمل على ضمّ كوكوريا... وهذا ما قيل عن العرض

كشفت صحيفة "ماركا" ، أنّ السعوديّ يُجهّز عرضاً من أجل ضمّ الإسباني الظهير الأيسر لتشيلسي الإنكليزي.

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وأشارت "ماركا" إلى أنّ " النصر لا يُرفض". (الامارات 24)