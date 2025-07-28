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رياضة

"النصر" يعمل على ضمّ كوكوريا... وهذا ما قيل عن العرض

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:04
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنّ نادي النصر السعوديّ يُجهّز عرضاً من أجل ضمّ الإسباني مارك كوكوريا الظهير الأيسر لتشيلسي الإنكليزي.
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وأشارت "ماركا" إلى أنّ "عرض نادي النصر لا يُرفض". (الامارات 24)
 
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