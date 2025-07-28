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رياضة
"النصر" يعمل على ضمّ كوكوريا... وهذا ما قيل عن العرض
Lebanon 24
28-07-2025
|
07:04
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كشفت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
، أنّ
نادي النصر
السعوديّ يُجهّز عرضاً من أجل ضمّ الإسباني
مارك كوكوريا
الظهير الأيسر لتشيلسي الإنكليزي.
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وأشارت "ماركا" إلى أنّ "
عرض نادي
النصر لا يُرفض". (الامارات 24)
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