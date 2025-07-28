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رياضة
" ريال مدريد" لفينيسيوس: إنسى هذا الأمر وإلا إرحل
Lebanon 24
28-07-2025
|
08:19
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أبلغت إدارة نادي
ريال مدريد
، اللاعب البرازيلي
فينيسيوس جونيور
، عدم طلب مساواة راتبه بزميله في الفريق
كيليان مبابي
.
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وقال النادي
لفينيسيوس، إنّ عليه نسيان هذا الأمر، أو الرحيل بعيداً عن الفريق. (العربية)
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