" ريال مدريد" لفينيسيوس: إنسى هذا الأمر وإلا إرحل

أبلغت إدارة نادي ، اللاعب البرازيلي ، عدم طلب مساواة راتبه بزميله في الفريق .

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لفينيسيوس، إنّ عليه نسيان هذا الأمر، أو الرحيل بعيداً عن الفريق. (العربية)



