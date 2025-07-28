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رياضة

" ريال مدريد" لفينيسيوس: إنسى هذا الأمر وإلا إرحل

Lebanon 24
28-07-2025 | 08:19
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أبلغت إدارة نادي ريال مدريد، اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، عدم طلب مساواة راتبه بزميله في الفريق كيليان مبابي.
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وقال النادي لفينيسيوس، إنّ عليه نسيان هذا الأمر، أو الرحيل بعيداً عن الفريق. (العربية)

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