الحارس شيفالييه يقترب من "باريس سان جيرمان"

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كشف الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، أنّ نادي " " الفرنسيّ، بات قريباً من التوصّل إلى اتّفاق لضمّ الحارس لوكاس شيفالييه". (الامارات 24)