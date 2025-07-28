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رياضة

الحارس شيفالييه يقترب من "باريس سان جيرمان"

Lebanon 24
28-07-2025 | 10:30
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كشف الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، أنّ نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسيّ، بات قريباً من التوصّل إلى اتّفاق لضمّ الحارس لوكاس شيفالييه". (الامارات 24)
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