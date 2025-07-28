بالفيديو.. لاعبة تتحدى رونالدو: "لا يمكنه تسجيل أهدافي"

أشعلت المهاجمة إستر أوكورونكوو منصات التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الجريئة، معتبرة أن حتى النجم لا يستطيع تسجيل أهداف مشابهة لأهدافها.

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وفي مقطع فيديو نشرته على حساباتها الرسمية، ظهرت أوكورونكوو وهي تستعرض مجموعة من أجمل أهدافها التي سجلتها خلال مسيرتها مع الأندية التي لعبت لها، قائلة: "حتى لا يستطيع تسجيل مثل أهدافي".







ورغم أن حصيلتها التهديفية ليست لافتة من حيث العدد، إذ سجلت نحو 22 هدفًا فقط خلال السنوات الخمس الماضية مع أربعة أندية، إلا أن الفيديو أظهر لمحات فنية وأهدافًا مميزة أثارت تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.



وتوّجت أوكورونكوو مع منتخب بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات التي أُقيمت في ، حيث سجلت هدفًا حاسمًا من ركلة جزاء في نهائي مثير أمام "لبؤات الأطلس"، كانت فيه نيجيريا متأخرة بهدفين، قبل أن تعود وتفوز بنتيجة 3-2.



وأثارت تصريحات أوكورونكوو ردود فعل متفاوتة، بين من رأى فيها ثقة مشروعة بلاعبة موهوبة، وبين من اعتبرها مبالغة في الطموح أمام "ماكينة الأهداف" الأسطورة .