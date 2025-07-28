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رياضة

بالفيديو.. لاعبة تتحدى رونالدو: "لا يمكنه تسجيل أهدافي"

Lebanon 24
28-07-2025 | 14:05
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أشعلت المهاجمة النيجيرية إستر أوكورونكوو منصات التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الجريئة، معتبرة أن حتى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يستطيع تسجيل أهداف مشابهة لأهدافها.
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وفي مقطع فيديو نشرته على حساباتها الرسمية، ظهرت أوكورونكوو وهي تستعرض مجموعة من أجمل أهدافها التي سجلتها خلال مسيرتها مع الأندية التي لعبت لها، قائلة: "حتى كريستيانو رونالدو لا يستطيع تسجيل مثل أهدافي".
 
 



ورغم أن حصيلتها التهديفية ليست لافتة من حيث العدد، إذ سجلت نحو 22 هدفًا فقط خلال السنوات الخمس الماضية مع أربعة أندية، إلا أن الفيديو أظهر لمحات فنية وأهدافًا مميزة أثارت تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.

وتوّجت أوكورونكوو مع منتخب نيجيريا بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات التي أُقيمت في المغرب، حيث سجلت هدفًا حاسمًا من ركلة جزاء في نهائي مثير أمام "لبؤات الأطلس"، كانت فيه نيجيريا متأخرة بهدفين، قبل أن تعود وتفوز بنتيجة 3-2.

وأثارت تصريحات أوكورونكوو ردود فعل متفاوتة، بين من رأى فيها ثقة مشروعة بلاعبة موهوبة، وبين من اعتبرها مبالغة في الطموح أمام "ماكينة الأهداف" الأسطورة رونالدو.

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