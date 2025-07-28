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رياضة

تيرشتيغن سيغيب عن برشلونة.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-07-2025 | 14:32
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يخضع حارس مرمى برشلونة، الألماني مارك أندريه تير شتيغن الذي يعاني من آلام في الظهر، لعملية جراحية غدا الثلاثاء.
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ووسيغيب الألماني عن الفريق إلى نحو 3 أشهر، لكن رجحّت تقديرات داخل النادي الكتالوني أن الغياب سيكون أطول، في ظل تأكيد مختصين أن عودة الألم قد تطيل مدة الغياب.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يراقب عن كثب جدول تعافي تير شتيغن من الإصابة، ولن يكتفي بإصدار بيان لتقدير مدة التعافي، بل سيرسل تقريره إلى رابطة الدوري "لا ليغا".

وتكتسب مدة الغياب أهمية خاصة فيما يتعلق بإمكانية تسجيل لاعب جديد مثل جوان غارسيا أو فويتسيخ تشيزني أو ماركوس راشفورد، إذ يتطلب ذلك شطب اسم لاعب مصاب لفترة تتجاوز 4 أشهر، مما يسمح بتحرير 80% من راتبه في لائحة الفريق.
 
 
وخضع الحارس لجراحة لعلاج ألم أسفل الظهر ناتج عن انزلاق غضروفي في أواخر عام 2023، وغاب حينها لمدة 66 يوما، لكنه قرر هذه المرة تمديد فترة الغياب كإجراء احترازي لتجنب أي مضاعفات.
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