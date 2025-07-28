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رياضة

بعد وفاته.. زوجة المصارع الشهير تحصل على قسم كبير من ثروته "الضخمة"

Lebanon 24
28-07-2025 | 16:00
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ترك أسطورة المصارعة هالك هوجان، بعد وفاته عن عمر 71 عامًا، إرثًا رياضيًا ضخمًا وثروة طائلة، لكنه خلّف أيضًا شبكة معقدة من الأصول المالية والعلاقات العائلية المتوترة.

فقد كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، نقلًا عن خبيرة التخطيط العقاري جون فريدريكسن من مكتب "شوفنر" للمحاماة، أن هوجان واسمه الحقيقي تيري بوليا يُرجّح أنه أنشأ صناديق ائتمانية معقدة لحماية ممتلكاته من الدائنين ولتفادي التعقيدات القانونية بعد رحيله. وقالت فريدريكسن: "عادةً ما تُنقل جميع الأصول إلى صندوق ائتماني لتجنب اللجوء إلى المحاكم وحماية الثروة".
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ومع أن زواجه من سكاي ديلي هوجان، البالغة من العمر 49 عامًا، لم يدم سوى أقل من عامين، فإن قوانين ولاية فلوريدا تضمن لها تلقائيًا 30% من تركته، المقدّرة بـ25 مليون دولار، بغضّ النظر عن مضمون وصيته أو تحديثات مستندات الإرث. وأضافت فريدريكسن أن سكاي ستحصل على حصتها حتى وإن لم تكن مذكورة في الصندوق الائتماني، مشيرة إلى أن القانون يمنحها هذا الحق باعتبارها الزوجة القانونية عند وفاته.

وتضم تركة هوجان أصولًا متنوعة، أبرزها قصره الفخم في مدينة كليرووتر الذي تتجاوز قيمته 11.5 مليون دولار، إلى جانب مشاريعه التجارية مثل متجر "Hogan’s Beach Shop"، ومطعم "Hogan’s Hangout"، وعلامته التجارية للبيرة "Real American Beer" التي أطلقها بعد اعتزاله حلبات المصارعة.

لكن فريدريكسن حذّرت من أن الأصول غير المدرجة رسميًا في الصناديق الائتمانية قد تدخل تلقائيًا في إجراءات المحكمة، مما يفتح الباب أمام الطعن من أفراد الأسرة أو مطالبات الدائنين.

ولا يقتصر تعقيد المشهد على الجوانب المالية فقط، بل ينسحب أيضًا على العلاقات العائلية، إذ كان هوجان على خلاف مع ابنته بروك خلال السنوات الأخيرة، ويُقال إنه لم يقابل حفيديه التوأم، "أوليفر" و"مولي جين"، اللذين وُلدا هذا العام.

وفي حال لم تكن بروك مدرجة في الوصية، فقد تمتلك الحق القانوني في الطعن بالميراث، ما قد يؤدي إلى معركة قضائية طويلة ومعقدة، تُضاف إلى إرث هوجان المثير للجدل.
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