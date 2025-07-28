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رياضة

عودة مرض اللوكيميا لحارس مرمى بعد عام من الشفاء

Lebanon 24
28-07-2025 | 23:00
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عاد مرض السرطان لحارس المرمى السابق حسين شيعان، نجم نادي  النصر السعودي السابق، بعد عام واحد فقط من إعلان شفائه من سرطان الدم "اللوكيميا".
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وفي المرة الأولى، أصيب شعيان بالمرض في تشرين الأول 2023، أثناء لعبه في صفوف نادي الأخدود، ليدخل بعدها في رحلة علاج طويلة. وبعد أشهر من الكفاح، خرج في تموز 2024 مُعلنًا تعافيه، ومُعبرًا عن عودته إلى الملاعب لاستكمال مسيرته الكروية.

لكن الحلم لم يتحقق، حيث بقي دون عقد رسمي مع أي نادٍ، مكتفيًا بدعم وتشجيع أنديته السابقة، خاصة الشباب، من خلال حضور التدريبات والمباريات. 

وكشف الإعلامي متعب بن عبد الله الهزاع، أن شيعان يواجه اليوم اختبارًا جديدًا وصعبًا، بعد عودة مرض اللوكيميا إليه مجددًا، ما يجعله يبدأ معركة العلاج من جديد. (ارم نيوز)
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