بعد راشفورد.. برشلونة يريد هذا اللاعب

يبدو أن ، لم يكتفِ بالتعاقد مع الإنكليزي ماركوس راشفورد، بل أيضًا عينه على البرازيلي غابرييل جيسوس،، .

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وكان برشونة تعاقد مع عدد من اللاعبين في الفترة الحالية وهم حارس المرمى جوان غارسيا والسوري روني بردغجي والإنكليزي ماركوس راشفورد، وظهروا جميعا في فوز الفريق على فيسل كوبي الياباني.



ووفقا لـ "كوت أوفسايد" يواصل الكتالونيين محاولات تدعيم الفريق بالتعاقد مع مهاجم آخر من وهو جيسوس، مع اهتمام من وتوتنهام ونيوكاسل.



ويبلغ سعر التعاقد مع اللاعب المولود في ساو باولو 32 مليون وفقًا لـ"ترانسفيرماركت" وهو مرتبط بعقد مع أرسنال حتى حزيران 2027.



وغاب جيسوس عن نهاية موسم أرسنال لإصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام ، وكان سجل 7 أهداف وصنع هدفين في 27 مباراة.