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رياضة
بعد راشفورد.. برشلونة يريد هذا اللاعب
Lebanon 24
29-07-2025
|
00:22
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يبدو أن
نادي برشلونة
، لم يكتفِ بالتعاقد مع الإنكليزي ماركوس راشفورد، بل أيضًا عينه على البرازيلي غابرييل جيسوس،،
لاعب نادي
أرسنال
.
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وكان برشونة تعاقد مع عدد من اللاعبين في الفترة الحالية وهم حارس المرمى جوان غارسيا والسوري روني بردغجي والإنكليزي ماركوس راشفورد، وظهروا جميعا في فوز الفريق على فيسل كوبي الياباني.
ووفقا لـ "كوت أوفسايد" يواصل الكتالونيين محاولات تدعيم الفريق بالتعاقد مع مهاجم آخر من
الدوري الإنكليزي
وهو جيسوس، مع اهتمام من
ميلان
وتوتنهام ونيوكاسل.
ويبلغ سعر التعاقد مع اللاعب المولود في ساو باولو 32 مليون
يورو
وفقًا لـ"ترانسفيرماركت" وهو مرتبط بعقد مع أرسنال حتى حزيران 2027.
وغاب جيسوس عن نهاية موسم أرسنال لإصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام
مانشستر يونايتد
، وكان سجل 7 أهداف وصنع هدفين في 27 مباراة.
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