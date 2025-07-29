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رياضة
بعد صراع دام 5 سنوات مع مرض الخرف.. وفاة بطل العالم السابق في الملاكمة
Lebanon 24
29-07-2025
|
02:22
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بعد صراع دام 5 سنوات مع مرض الخرف، توفي بطل العالم السابق في الملاكمة الأميركي دوايت محمد قاوي عن عمر ناهز 72 عاما، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة ESPN عن شقيقته
واندا
.
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وتوّج قاوي بلقب بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل من قبل
المجلس العالمي للملاكمة
(WBC) في عام 1981. وفي عام 1985 فاز بلقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA) في وزن الطراد، لكنه خسر اللقب في العام التالي لصالح إيفاندر هوليفيلد. كما خسر في عام 1988، بالضربة القاضية أمام
جورج
فورمان، بعد تحوّله الكامل إلى الوزن الثقيل.
وولد قاوي باسم دوايت براكستون في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند عام 1953، وقضى فترة من شبابه في السجن بعد إدانته في قضية سرقة مسلحة. وهناك، اكتشف شغفه برياضة الملاكمة، ليبدأ مسيرته الاحترافية عقب إطلاق سراحه في عام 1978.
ورغم البداية المتعثرة بمباراة واحدة، فاز فيها من بين أول ثلاث نزالات، إلا أن قاوي سرعان ما فرض اسمه على ساحة الملاكمة العالمية في وزن خفيف الثقيل، ليحصل على فرصة مواجهة بطل العالم حينها ماثيو
سعد محمد
، فتغلّب عليه بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة، متوّجًا بلقب WBC.
واختتم الملاكم مسيرته الاحترافية في سن 46 عام 1999، محققًا 41 انتصارًا مقابل 11 هزيمة وتعادل وحيد، ودخل قاعة مشاهير الملاكمة الدولية في 2004. وبعد اعتزاله، عمل مدرّبًا وموّجهًا للشباب، كما شارك في برامج إعادة التأهيل كمستشار للإدمان والمخدرات.
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