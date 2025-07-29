القبض على نجم في مطار القاهرة.. من هو؟

Advertisement

أوقفت بمطار الدولي في الساعات الأولى من الثلاثاء، اللاعب صبحي لاعب فريق بيراميدز فور وصوله مع فريقه من ، تنفيذا لحكم قضائي صادر بحقه.وفي شهر أيار الماضي، تم ضبط شخص ينتحل صفة اللاعب رمضان صبحي، أثناء تأديته امتحانا داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وقد تم تحرير محضر بتلك الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاعب.إلى ذلك، نفى أشرف محامي رمضان صبحي حينها، علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة. وقال في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع " ": "ينفي اللاعب رمضان صبحي نفيا قاطعا أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق ولم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية".وعلمت إدارة بيراميدز، بخبر القبض صبحي في . وعلى الفور طلبت من الفريق القانوني بالنادي وفق ما أفادته صحيفة " " متابعة موقف اللاعب ودراسة الأمر بشكل عاجل. (روسيا اليوم)