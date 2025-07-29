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رياضة
القبض على نجم في مطار القاهرة.. من هو؟
Lebanon 24
29-07-2025
|
03:27
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أوقفت
الأجهزة الأمنية
بمطار
القاهرة
الدولي في الساعات الأولى من
صباح اليوم
الثلاثاء، اللاعب
رمضان
صبحي لاعب فريق بيراميدز فور وصوله مع فريقه من
تركيا
، تنفيذا لحكم قضائي صادر بحقه.
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وفي شهر أيار الماضي، تم ضبط شخص ينتحل صفة اللاعب رمضان صبحي، أثناء تأديته امتحانا داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وقد تم تحرير محضر بتلك الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاعب.
إلى ذلك، نفى أشرف
عبد العزيز
محامي رمضان صبحي حينها، علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة. وقال في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "
فيسبوك
": "ينفي اللاعب رمضان صبحي نفيا قاطعا أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق ولم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية".
وعلمت إدارة بيراميدز، بخبر القبض
على رمضان
صبحي في
المطار
. وعلى الفور طلبت من الفريق القانوني بالنادي وفق ما أفادته صحيفة "
المصري اليوم
" متابعة موقف اللاعب ودراسة الأمر بشكل عاجل. (روسيا اليوم)
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