بسبب فلسطين.. غوارديولا يوجه رسالة مؤثرة للعالم

انتقد المدرب صمت العالم تجاه المأساة الإنسانية التي تشهدها حاليا، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم يشبه أهوال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

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وقال ، لفريق الإنكليزي، في حوار مطول مع مجلة "GQ Hype" الكتالونية: "انظروا لما يحدث في فلسطين وأوكرانيا، هناك غياب تام للإنسانية، ونحن لا نحرك ساكنا تجاه هذه المآسي التي لا تبعد سوى ثلاث أو أربع ساعات عنا، ونلعب".وأضاف: "في الماضي، في الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم تكن الوسائل الحديثة موجودة لنقل الحقيقة، اليوم نراها مباشرة على التلفاز ولا نحرك ساكنا، ولا نفعل شيئا، بل يبدو أنه ليس لدينا ذرة من المبادرة لحلها". (روسيا اليوم)