Advertisement

رياضة

بسبب فلسطين.. غوارديولا يوجه رسالة مؤثرة للعالم

Lebanon 24
29-07-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1398025-638894024735790788.jpg
Doc-P-1398025-638894024735790788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقد المدرب الإسباني بيب غوارديولا صمت العالم تجاه المأساة الإنسانية التي تشهدها فلسطين حاليا، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم يشبه أهوال الحربين العالميتين الأولى والثانية.
Advertisement
 
وقال غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، في حوار مطول مع مجلة "GQ Hype" الكتالونية: "انظروا لما يحدث في فلسطين وأوكرانيا، هناك غياب تام للإنسانية، ونحن لا نحرك ساكنا تجاه هذه المآسي التي لا تبعد سوى ثلاث أو أربع ساعات عنا، ونلعب".

وأضاف: "في الماضي، في الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم تكن الوسائل الحديثة موجودة لنقل الحقيقة، اليوم نراها مباشرة على التلفاز ولا نحرك ساكنا، ولا نفعل شيئا، بل يبدو أنه ليس لدينا ذرة من المبادرة لحلها". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بعد طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة... فنان يوجّه رسالة مؤثرة لابنه (صورة)
lebanon 24
29/07/2025 19:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد بكائها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية... أنغام توجّه رسالة مؤثرة جدًا لجمهورها (صور)
lebanon 24
29/07/2025 19:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان ذهبي مكشوف.. نادين الراسي تُثير الجدل برقصها وتوجه رسالة مؤثرة إلى الأمهات (فيديو)
lebanon 24
29/07/2025 19:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور طليقته.. أحمد السقا يحتفل بمناسبة اجتماعية ويوجه رسالة مؤثرة لابنته (صور)
lebanon 24
29/07/2025 19:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:16 | 2025-07-29
10:30 | 2025-07-29
10:06 | 2025-07-29
09:23 | 2025-07-29
07:31 | 2025-07-29
04:30 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24