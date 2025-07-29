Advertisement

رياضة

إينياكي: شقيقي "أسطورة"

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1398032-638894038226578537.png
Doc-P-1398032-638894038226578537.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هاجم إينياكي ويليامز، القائد الجديد لنادي أتلتيك بلباو، نادي برشلونة والإعلام في فشل انتقال شقيقه نيكو هذا الصيف إلى الفريق الكتالوني مبينا أن زجاج سيارته كسر بسبب الأكاذيب.
Advertisement

وفقًا لإيناكي، فإن حملة إعلامية منسقة من قبل برشلونة كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام والضغط على الجناح الشاب لمغادرة بلباو، لكنها فشلت في النهاية في تغيير قراره بالبقاء.
 
وكشف إينياكي في لقاء نقلته "سبورت" الكتالونية أن نيكو كان اتخذ قراره بالبقاء في أتلتيك، ووقع عقدًا طويل الأمد حتى عام 2035، ولكن مع ذلك تعقد الأمر بسبب التقارير الكاذبة والروايات الإعلامية العدوانية التي "لطخت الكثير من الأمور".

وأوضح إلى أن التخريب الذي تعرضت له لوحة نيكو الجدارية وكسر نافذة سيارته كانت عواقب خطيرة للضغط الخارجي، مؤكداً أن الجمهور يتجاهل الأثر الشخصي الذي تتركه مثل هذه المواقف على اللاعبين.

وأضاف: كان هناك الكثير من الضجة والكثير من الأكاذيب والعديد من الأندية حاولت التعاقد مع نيكو بسبب الشرط ميسور التكلفة وليس فقط برشلونة.
 
وأشاد بقرار شقيقه: لقد اتخذ القرار بقلب وطموح كان من السهل عليه أن يغادر لكنه بقي ليبني شيئًا أعظم هنا. (العربية)
مواضيع ذات صلة
خوليت يهاجم "عقلية" أسطورة الأهلي حسام غالي
lebanon 24
29/07/2025 19:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قاد إمبراطورية الجريمة ودار عملياته من السجون.. نهاية أسطورة "فيتو"
lebanon 24
29/07/2025 19:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عن 81 عاماً... وفاة "أسطورة الروك" ميك رالفز
lebanon 24
29/07/2025 19:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة الطائرة الهندية.. أسطورة نجاة تتكرر بعد 27 عاماً مرتبطة بـ "المقعد A11"
lebanon 24
29/07/2025 19:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:16 | 2025-07-29
10:06 | 2025-07-29
09:23 | 2025-07-29
09:12 | 2025-07-29
07:31 | 2025-07-29
04:30 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24