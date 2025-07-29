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رياضة
إينياكي: شقيقي "أسطورة"
Lebanon 24
29-07-2025
|
10:30
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هاجم إينياكي
ويليامز
، القائد الجديد لنادي
أتلتيك بلباو
،
نادي برشلونة
والإعلام في فشل انتقال شقيقه نيكو هذا الصيف إلى الفريق الكتالوني مبينا أن زجاج سيارته كسر بسبب الأكاذيب.
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وفقًا لإيناكي، فإن حملة إعلامية منسقة من قبل
برشلونة
كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام والضغط على الجناح الشاب لمغادرة
بلباو
، لكنها فشلت في النهاية في تغيير قراره بالبقاء.
وكشف إينياكي في لقاء نقلته "سبورت" الكتالونية أن نيكو كان اتخذ قراره بالبقاء في
أتلتيك
، ووقع عقدًا طويل الأمد حتى عام 2035، ولكن مع ذلك تعقد الأمر بسبب التقارير الكاذبة والروايات الإعلامية العدوانية التي "لطخت الكثير من الأمور".
وأوضح إلى أن التخريب الذي تعرضت له لوحة نيكو الجدارية وكسر نافذة سيارته كانت عواقب خطيرة للضغط الخارجي، مؤكداً أن الجمهور يتجاهل الأثر الشخصي الذي تتركه مثل هذه المواقف على اللاعبين.
وأضاف: كان هناك الكثير من الضجة والكثير من الأكاذيب والعديد من الأندية حاولت التعاقد مع نيكو بسبب الشرط ميسور التكلفة وليس فقط برشلونة.
وأشاد بقرار شقيقه: لقد اتخذ القرار بقلب وطموح كان من السهل عليه أن يغادر لكنه بقي ليبني شيئًا أعظم هنا. (العربية)
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