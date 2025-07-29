إينياكي: شقيقي "أسطورة"

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وفقًا لإيناكي، فإن حملة إعلامية منسقة من قبل كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام والضغط على الجناح الشاب لمغادرة ، لكنها فشلت في النهاية في تغيير قراره بالبقاء. هاجم إينياكي ، القائد الجديد لنادي ، والإعلام في فشل انتقال شقيقه نيكو هذا الصيف إلى الفريق الكتالوني مبينا أن زجاج سيارته كسر بسبب الأكاذيب.وفقًا لإيناكي، فإن حملة إعلامية منسقة من قبل كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام والضغط على الجناح الشاب لمغادرة ، لكنها فشلت في النهاية في تغيير قراره بالبقاء.

وكشف إينياكي في لقاء نقلته "سبورت" الكتالونية أن نيكو كان اتخذ قراره بالبقاء في ، ووقع عقدًا طويل الأمد حتى عام 2035، ولكن مع ذلك تعقد الأمر بسبب التقارير الكاذبة والروايات الإعلامية العدوانية التي "لطخت الكثير من الأمور".



وأوضح إلى أن التخريب الذي تعرضت له لوحة نيكو الجدارية وكسر نافذة سيارته كانت عواقب خطيرة للضغط الخارجي، مؤكداً أن الجمهور يتجاهل الأثر الشخصي الذي تتركه مثل هذه المواقف على اللاعبين.



وأضاف: كان هناك الكثير من الضجة والكثير من الأكاذيب والعديد من الأندية حاولت التعاقد مع نيكو بسبب الشرط ميسور التكلفة وليس فقط برشلونة.

وأشاد بقرار شقيقه: لقد اتخذ القرار بقلب وطموح كان من السهل عليه أن يغادر لكنه بقي ليبني شيئًا أعظم هنا. (العربية)