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رياضة
جيرارد يصدم عشاق محمد صلاح.. هذا ما قاله عنه!
Lebanon 24
29-07-2025
|
13:20
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اعتبر أسطورة
ليفربول
ستيفن جيرارد أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هو الأفضل في تاريخ "الريدز"، متفوقًا في رأيه على النجم
المصري محمد
صلاح، الهداف التاريخي للفريق في العصر الحديث.
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ولعب سواريز في صفوف ليفربول بين عامي 2011 و2014، وسجل خلال تلك الفترة 69 هدفًا في 110 مباريات.
ورغم أن
محمد صلاح
يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي عبر تاريخه برصيد 245 هدفًا، خلف روجر هانت (270 هدفًا) والمتصدر إيان راش (339 هدفًا)، إلا أن جيرارد اختار سواريز كأفضل مهاجم مثّل ليفربول.
وخلال ظهوره في برنامج "Futcrunch" على تطبيق "تيك توك"، سُئل جيرارد عن المهاجم الأفضل في تاريخ ليفربول، فاختار سواريز على حساب صلاح، وكرر تفضيله للأوروغوياني عند المقارنة مع الإسباني فيرناندو توريس، الذي لعب للفريق من 2007 حتى 2011.
ولم يتوقف دعم جيرارد لسواريز عند لاعبي ليفربول فقط، بل فضّله أيضًا على نخبة من أبرز مهاجمي العالم، مثل نجم
مانشستر سيتي
الحالي إيرلينغ هالاند، والهداف التاريخي للفريق سيرخيو أغويرو.
كما اعتبره أفضل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإنجليزي هاري كين، إضافة إلى النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش، الذي تألق مع أندية كبرى مثل
برشلونة
وباريس
سان جيرمان
ويوفنتوس وميلان وأياكس.
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