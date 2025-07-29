28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إليكم تشكيلة منتخب لبنان لبطولة كأس آسيا 2025 (صورة)
Lebanon 24
29-07-2025
|
14:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة عن قائمة منتخب
لبنان
المشاركة في بطولة كأس آسيا 2025، التي تستضيفها مدينة جدة
السعودية
بين 5 و17 آب المقبل.
Advertisement
وتُعد هذه النسخة هي الأولى التي تقام في
المملكة العربية السعودية
، منذ استضافة الاتحاد الآسيوي للبطولة لأول مرة عام 1997.
وسيلعب منتخب لبنان في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا، وكوريا الجنوبية.
ويوجد في قائمة منتخب لبنان كلّ من: وائل عرقجي،
علي منصور
، علي مزهر، أمير سعود، كريم زينون، سيرجيو درويش، عمر جمال الدين، هايك غيوكجيان، يوسف خياط، علي حيدر وجيرارد حديديان والمجنس ديدريك لاوسن، بقيادة المدرّب ميرودراغ بيريسيتش.
وستكون المباراة الأولى للمنتخب اللبناني في العرس الآسيوي بمواجهة المنتخب
القطري
يوم 6 آب.
مواضيع ذات صلة
منتخب لبنان لكرة السلة يبدأ تدريباته استعدادًا لبطولة آسيا في جدة
Lebanon 24
منتخب لبنان لكرة السلة يبدأ تدريباته استعدادًا لبطولة آسيا في جدة
30/07/2025 01:25:07
30/07/2025 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القاصوف إلى البحرين لمواكبة منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا
Lebanon 24
القاصوف إلى البحرين لمواكبة منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا
30/07/2025 01:25:07
30/07/2025 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة 72-68 ضمن بطولة كأس آسيا
Lebanon 24
فوز المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة 72-68 ضمن بطولة كأس آسيا
30/07/2025 01:25:07
30/07/2025 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب الطائرة الشاطئية يتأهل لبطولة العالم تحت 21 سنة في المكسيك
Lebanon 24
منتخب الطائرة الشاطئية يتأهل لبطولة العالم تحت 21 سنة في المكسيك
30/07/2025 01:25:07
30/07/2025 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة في الهلال.. فهد بن نافل ينسحب من سباق رئاسة النادي!
Lebanon 24
مفاجأة في الهلال.. فهد بن نافل ينسحب من سباق رئاسة النادي!
16:47 | 2025-07-29
29/07/2025 04:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جيرارد يصدم عشاق محمد صلاح.. هذا ما قاله عنه!
Lebanon 24
جيرارد يصدم عشاق محمد صلاح.. هذا ما قاله عنه!
13:20 | 2025-07-29
29/07/2025 01:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأ جمهوره... نجل "ملك روما" ينهي مسيرته الكروية لهذا السبب!
Lebanon 24
فاجأ جمهوره... نجل "ملك روما" ينهي مسيرته الكروية لهذا السبب!
11:16 | 2025-07-29
29/07/2025 11:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إينياكي: شقيقي "أسطورة"
Lebanon 24
إينياكي: شقيقي "أسطورة"
10:30 | 2025-07-29
29/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل منتخب السلة قبل سفره إلى جدة
Lebanon 24
سلام استقبل منتخب السلة قبل سفره إلى جدة
10:06 | 2025-07-29
29/07/2025 10:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غياب لافت في الوداع
Lebanon 24
غياب لافت في الوداع
01:45 | 2025-07-29
29/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
08:10 | 2025-07-29
29/07/2025 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
06:04 | 2025-07-29
29/07/2025 06:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
06:24 | 2025-07-29
29/07/2025 06:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته
Lebanon 24
نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته
06:25 | 2025-07-29
29/07/2025 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:47 | 2025-07-29
مفاجأة في الهلال.. فهد بن نافل ينسحب من سباق رئاسة النادي!
13:20 | 2025-07-29
جيرارد يصدم عشاق محمد صلاح.. هذا ما قاله عنه!
11:16 | 2025-07-29
فاجأ جمهوره... نجل "ملك روما" ينهي مسيرته الكروية لهذا السبب!
10:30 | 2025-07-29
إينياكي: شقيقي "أسطورة"
10:06 | 2025-07-29
سلام استقبل منتخب السلة قبل سفره إلى جدة
09:23 | 2025-07-29
منتخب لبنان للركبي تاتش يشارك في "كأس أتلانتيك" في إيرلندا
فيديو
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
30/07/2025 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
30/07/2025 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
30/07/2025 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24