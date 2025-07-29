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رياضة

إليكم تشكيلة منتخب لبنان لبطولة كأس آسيا 2025 (صورة)

Lebanon 24
29-07-2025 | 14:57
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أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة عن قائمة منتخب لبنان المشاركة في بطولة كأس آسيا 2025، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بين 5 و17 آب المقبل.
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 وتُعد هذه النسخة هي الأولى التي تقام في المملكة العربية السعودية، منذ استضافة الاتحاد الآسيوي للبطولة لأول مرة عام 1997.


وسيلعب منتخب لبنان في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا، وكوريا الجنوبية.


ويوجد في قائمة منتخب لبنان كلّ من: وائل عرقجي، علي منصور، علي مزهر، أمير سعود، كريم زينون، سيرجيو درويش، عمر جمال الدين، هايك غيوكجيان، يوسف خياط، علي حيدر وجيرارد حديديان والمجنس ديدريك لاوسن، بقيادة المدرّب ميرودراغ بيريسيتش.


وستكون المباراة الأولى للمنتخب اللبناني في العرس الآسيوي بمواجهة المنتخب القطري يوم 6 آب.
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