إليكم تشكيلة منتخب لبنان لبطولة كأس آسيا 2025 (صورة)

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وتُعد هذه النسخة هي الأولى التي تقام في ، منذ استضافة الاتحاد الآسيوي للبطولة لأول مرة عام 1997.وسيلعب منتخب لبنان في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا، وكوريا الجنوبية.ويوجد في قائمة منتخب لبنان كلّ من: وائل عرقجي، ، علي مزهر، أمير سعود، كريم زينون، سيرجيو درويش، عمر جمال الدين، هايك غيوكجيان، يوسف خياط، علي حيدر وجيرارد حديديان والمجنس ديدريك لاوسن، بقيادة المدرّب ميرودراغ بيريسيتش.وستكون المباراة الأولى للمنتخب اللبناني في العرس الآسيوي بمواجهة المنتخب يوم 6 آب.