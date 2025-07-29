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رياضة

مفاجأة في الهلال.. فهد بن نافل ينسحب من سباق رئاسة النادي!

Lebanon 24
29-07-2025 | 16:47
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أعلن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، عدم ترشحه للانتخابات المقبلة لرئاسة شركة نادي الهلال، مشدداً على دعمه الكامل للمرشح الذي تختاره مؤسسة أعضاء النادي والجمعية العامة.
 
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ويأتي هذا الإعلان بعد انطلاق الحملات الانتخابية بأسابيع قليلة، مما يتيح فرصة لمرشحين جدد للمنافسة على رئاسة أحد أبرز الأندية الآسيوية.
 

وكتب بن نافل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "الهلال كيان محطات تاريخه منصات الذهب... مسيرة ابتدأت من المنصة 59 إلى المنصة 70، وما بينهما ستة أعوام من الفخر بالعمل مع رجالٍ على قلب رجّال، ساهموا في أن يبقى الهلال أولاً بفضل الله، كما تأسس على أيدي رجالاته وبدعم جماهيره".

 وأضاف: "لكل رحلة منصة أخيرة... بقلب يملؤه الامتنان والفخر، كوني فردا مساهما في مسيرة هذا الكيان العظيم، حان الوقت لأسلّم راية القيادة كما تسلمتها، أو أفضل مما كانت، بإذن الله، وهذا هو نهج الهلال".

وتابع: "أعلن اليوم دعمي المطلق للمرشح القادم وفق ما ترتئيه مؤسسة أعضاء النادي والجمعية العامة، مفضلا عدم الترشح لإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة، سائلا المولى أن يوفق الهلال حاضرًا ومستقبلا".


وفي منشور منفصل، وجه بن نافل الشكر إلى القيادة السعودية، قائلا: "أرفع خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على دعمهما التاريخي لقطاع الرياضة، الذي جعلنا نحقق أحلامًا كانت تبدو مستحيلة".


وأشار إلى الإنجازات التي حققها الهلال في عهده، مثل المشاركة في أربع نسخ من كأس العالم للأندية، والفوز بلقبَي دوري أبطال آسيا، معتبرًا ذلك ثمرةً للدعم الرسمي والرؤية الطموحة للقيادة.
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