ويليامز أول قائد أسمر في تاريخ بلباو

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ويعتبر ويليامز (31 عاماً) من أوائل اللاعبين من أصحاب البشرة السمراء الذين انضموا إلى ، وسيحمل شارة قيادة الفريق هذا الموسم. يشعر إينياكي بالفخر بعدما أصبح أول قائد أسمر البشرة لفريق الإسباني وذلك خلفاً للقائد السابق دي ماركوس.ويعتبر ويليامز (31 عاماً) من أوائل اللاعبين من أصحاب البشرة السمراء الذين انضموا إلى ، وسيحمل شارة قيادة الفريق هذا الموسم.

ونادرا ما حظى بلباو بلاعبين من أصحاب البشرة السمراء على مر التاريخ، حيث يعتمد الفريق على لاعبين من منطقة الباسك الشمالية في أو المناطق المجاورة.



وولد ويليامز وشقيقه الأصغر نيكو في الصناعية شرقي إسبانيا، لأبوين من ، قطعا رحلة طويلة إلى بحثا عن حياة أفضل.



وقال ويليامز في يوم الثلاثاء: هذا يعني الكثير ، يبدو من تدابير القدر أن أبي وأمي انجباني في بلباو قبل 31 عامًا.



وأضاف: نحن محظوظون لأننا نمثل العديد من الأشخاص القادمين من الخارج لكسب عيشهم، أن نكون مرجعًا في إقليم الباسك وإسبانيا أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لنا.