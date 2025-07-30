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رياضة

ويليامز أول قائد أسمر في تاريخ بلباو

Lebanon 24
30-07-2025 | 00:42
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يشعر إينياكي ويليامز بالفخر بعدما أصبح أول قائد أسمر البشرة لفريق أتلتيك بلباو الإسباني وذلك خلفاً للقائد السابق دي ماركوس.
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ويعتبر ويليامز (31 عاماً) من أوائل اللاعبين من أصحاب البشرة السمراء الذين انضموا إلى بلباو، وسيحمل شارة قيادة الفريق هذا الموسم.
ونادرا ما حظى بلباو بلاعبين من أصحاب البشرة السمراء على مر التاريخ، حيث يعتمد الفريق على لاعبين من منطقة الباسك الشمالية في إسبانيا أو المناطق المجاورة.

وولد ويليامز وشقيقه الأصغر نيكو في مدينة بلباو الصناعية شرقي إسبانيا، لأبوين من غانا، قطعا رحلة طويلة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

وقال ويليامز في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: هذا يعني الكثير ، يبدو من تدابير القدر أن أبي وأمي انجباني في بلباو قبل 31 عامًا.

وأضاف: نحن محظوظون لأننا نمثل العديد من الأشخاص القادمين من الخارج لكسب عيشهم، أن نكون مرجعًا في إقليم الباسك وإسبانيا أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لنا.
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