على خلفية قضية تزوير.. إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة

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قررت جهات التحقيق بنيابة جنوب الكلية في مصر، الأربعاء، إخلاء سبيل بيراميدز والأهلي السابق صبحي بكفالة 100 ألف جنيه ، عقب ضبطه في مطار ، الثلاثاء، ارتباطه بقضية تزوير.وبحسب وسائل إعلام ، تم الإفراج عن صبحي من سرايا بعد نحو 6 ساعات من التحقيق.وحرص شريف إكرامي حارس نادي بيراميدز على مؤازرة زوج شقيقته صبحي في سرايا العامة خلال التحقيق معه.وألقت في الدولي القبض على صبحي لدى عودته من بعد انتهاء معسكر إعداد فريقه، وذلك تنفيذاً لقرار قضائي صادر ضده.