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رياضة
على خلفية قضية تزوير.. إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة
Lebanon 24
30-07-2025
|
03:38
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قررت جهات التحقيق بنيابة جنوب
الجيزة
الكلية في مصر، الأربعاء، إخلاء سبيل
لاعب نادي
بيراميدز والأهلي السابق
رمضان
صبحي بكفالة 100 ألف جنيه
مصري
، عقب ضبطه في مطار
القاهرة الدولي
، الثلاثاء،
على خليفة
ارتباطه بقضية تزوير.
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وبحسب وسائل إعلام
مصرية
، تم الإفراج عن صبحي من سرايا
النيابة العامة
بعد نحو 6 ساعات من التحقيق.
وحرص شريف إكرامي حارس نادي بيراميدز على مؤازرة زوج شقيقته صبحي في سرايا
النيابة
العامة خلال التحقيق معه.
وألقت
الأجهزة الأمنية
في
مطار القاهرة
الدولي القبض على صبحي لدى عودته من
تركيا
بعد انتهاء معسكر إعداد فريقه، وذلك تنفيذاً لقرار قضائي صادر ضده.
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