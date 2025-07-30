ليفاندوفسكي على رادار أندية السعودية

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عدة أندية سعودية فتحت قنوات اتصال مع محيط النجم مهاجم من أجل بحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisement

ووفقا لصحيفة " "، فإن الأندية أبدت اهتماما جادا بإقناع ليفاندوفسكي بخوض تجربة جديدة في روشن السعودي، خاصة مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع الفريق الكتالوني.



ورغم العروض المغرية، تشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أنه لا يفكر حاليا في الرحيل، ويشعر بالراحة والاستقرار مع عائلته في . (روسيا اليوم)