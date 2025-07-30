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رياضة

ليفاندوفسكي على رادار أندية السعودية

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:30
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عدة أندية سعودية فتحت قنوات اتصال مع محيط النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من أجل بحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الأندية السعودية أبدت اهتماما جادا بإقناع ليفاندوفسكي بخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، خاصة مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع الفريق الكتالوني.

ورغم العروض المغرية، تشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أنه لا يفكر حاليا في الرحيل، ويشعر بالراحة والاستقرار مع عائلته في مدينة برشلونة. (روسيا اليوم) 
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