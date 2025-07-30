بايرن ميونخ يعلن التوقيع مع لويس دياز

الألماني تعاقده رسميا مع المهاجم الكولومبي ، قادما من صفوف الإنجليزي، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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واجتاز دياز الفحوصات الطبية بنجاح قبل توقيع عقد يمتد حتى 30 يونيو 2029، حيث سيرتدي القميص رقم 14 مع بطل .

ورغم عدم التفاصيل المالية رسميا، إلا أن تقارير صحفية أوروبية أشارت إلى أن الصفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون ، لتصبح من أعلى صفقات في السنوات الأخيرة. (روسيا اليوم)