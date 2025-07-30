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رياضة

بايرن ميونخ يعلن التوقيع مع لويس دياز

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:21
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقده رسميا مع المهاجم الكولومبي لويس دياز، قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
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واجتاز دياز الفحوصات الطبية بنجاح قبل توقيع عقد يمتد حتى 30 يونيو 2029، حيث سيرتدي القميص رقم 14 مع بطل ألمانيا.
 
ورغم عدم الكشف عن التفاصيل المالية رسميا، إلا أن تقارير صحفية أوروبية أشارت إلى أن الصفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو، لتصبح من أعلى صفقات النادي البافاري في السنوات الأخيرة. (روسيا اليوم) 
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