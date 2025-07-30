Advertisement

رياضة

في حادث تسلق مروّع.. وفاة بطلة أولمبية ألمانية!

Lebanon 24
30-07-2025 | 13:46
A-
A+
Doc-P-1398665-638895051814717205.jpg
Doc-P-1398665-638895051814717205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطف حادث أليم بين الجبال في باكستان، البطلة الأولمبية الألمانية لورا دالمير، وفقا لما أكدته إدارتها لوكالة الأنباء الألمانية.
Advertisement

وجرفت الصخور المتساقطة لورا (31 عاماً) التي فازت مرتين ببطولة البياثلون، قرب قمة ليلى الذي يبلغ ارتفاعه 6069 مترا في سلسلة جبال قراقرم يوم الاثنين الماضي، قبل إعلان وفاتها يوم الأربعاء.

وحصدت المرشدة المعتمدة في تسلق الجبال والتزلج، وعضوة نشطة في منظمة الإنقاذ الجبلي في ألمانيا، سبعة ألقاب للعالم قبل أن تعتزل الرياضة في عام 2019. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وفاة الشاب محمود... تعرّض لحادث سير مروّع
lebanon 24
31/07/2025 00:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروع.. وفاة أب وابنته أثناء عبور السكة الحديد في مصر
lebanon 24
31/07/2025 00:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
lebanon 24
31/07/2025 00:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
lebanon 24
31/07/2025 00:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:07 | 2025-07-30
10:30 | 2025-07-30
09:21 | 2025-07-30
07:30 | 2025-07-30
03:38 | 2025-07-30
02:25 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24