في حادث تسلق مروّع.. وفاة بطلة أولمبية ألمانية!

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خطف حادث أليم بين الجبال في باكستان، البطلة الأولمبية لورا دالمير، وفقا لما أكدته إدارتها لوكالة .وجرفت الصخور المتساقطة لورا (31 عاماً) التي فازت مرتين ببطولة البياثلون، قرب قمة ليلى الذي يبلغ ارتفاعه 6069 مترا في سلسلة جبال قراقرم يوم الاثنين الماضي، قبل إعلان وفاتها يوم الأربعاء.وحصدت المرشدة المعتمدة في تسلق الجبال والتزلج، وعضوة نشطة في الجبلي في ، سبعة ألقاب للعالم قبل أن تعتزل الرياضة في عام 2019. (العربية)