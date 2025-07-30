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رياضة
في منطقة حساسة.. عضّة كلب تُنقل نجم برشلونة إلى المستشفى
Lebanon 24
30-07-2025
|
16:07
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أفادت تقارير إسبانية، بأن اللاعب
كارليس بيريز
، نجم
برشلونة
السابق والمنضم حديثًا إلى أريس سالونيكا قادمًا من سلتا فيغو، نُقل إلى المستشفى بعد تعرّضه لإصابة قويّة في منطقة حساسة من جسده أثناء محاولته التدخل لفض اشتباك بين كلبين.
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وبحسب التفاصيل، كان
بيريز
يتمشى مع كلبه في مدينة سالونيك، وفجأة اندلع
شجار
بين كلبه وكلب آخر، وعندها تدخل لفض الإشتباك، فتعرّض لعضة في منطقة حساسة من جسده جرى على إثرها نقله للمستشفى.
ولم يحدد بعد ما إذا كانت حالته تستدعي تدخلًا جراحيًا، لكنه من المؤكد سيخضع لمراقبة طبية في الأيام المقبلة.
من جهته
، عبّر نادي أريس سالونيكا عن تضامنه الكامل مع بيريز، مؤكدًا استعداده لتقديم كل الدعم القانوني والطبي في حال قرّر اللاعب مقاضاة صاحب الكلب المعتدي. (روسيا اليوم)
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