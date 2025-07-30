في منطقة حساسة.. عضّة كلب تُنقل نجم برشلونة إلى المستشفى

أفادت تقارير إسبانية، بأن اللاعب ، نجم السابق والمنضم حديثًا إلى أريس سالونيكا قادمًا من سلتا فيغو، نُقل إلى المستشفى بعد تعرّضه لإصابة قويّة في منطقة حساسة من جسده أثناء محاولته التدخل لفض اشتباك بين كلبين.

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وبحسب التفاصيل، كان يتمشى مع كلبه في مدينة سالونيك، وفجأة اندلع بين كلبه وكلب آخر، وعندها تدخل لفض الإشتباك، فتعرّض لعضة في منطقة حساسة من جسده جرى على إثرها نقله للمستشفى.

ولم يحدد بعد ما إذا كانت حالته تستدعي تدخلًا جراحيًا، لكنه من المؤكد سيخضع لمراقبة طبية في الأيام المقبلة.

، عبّر نادي أريس سالونيكا عن تضامنه الكامل مع بيريز، مؤكدًا استعداده لتقديم كل الدعم القانوني والطبي في حال قرّر اللاعب مقاضاة صاحب الكلب المعتدي. (روسيا اليوم)