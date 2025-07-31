رئيس برشلونة يُقارن بين يامال وميسي... فماذا قال؟

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رفض رئيس ، ، بين النجم الصاعد لامين يامال وأسطورة النادي .واعتبر لابورتا أن كان أفضل لاعب في العالم، أما لامين يامال فهو الأفضل حاليا في العالم.وأكد لابورتا، في مقابلة مع شبكة " إن" الأميركية، الخميس، على هامش جولة الفريق الصيفية في ، أن "لامين هو لامين يامال، وميسي هو ميسي".وقال: "لامين يامال يتمتع بشخصية قوية مثل ميسي في عصره".وأضاف قائلا: "بالطبع، فاز ميسي بكل شيء وفعل كل شيء، وبالنسبة لي، أعتبره أفضل لاعب في التاريخ".وواصل لابورتا: "تستمر الحياة، ويظهر عباقرة جدد في العالمية، مثل لامين يامال، وبيدري، ورافينيا، إنهم لاعبون موهوبون للغاية".وتابع: "أتحدث عن لاعبي ، ولكن بالطبع هناك لاعبون مميزون في أندية أخرى".وأتم خوان لابورتا: "لامين يامال نوعية نادرة من اللاعبين، فهو عبقري، ولاعب على أعلى مستوى". (سكاي نيوز)