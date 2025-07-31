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رياضة
رئيس برشلونة يُقارن بين يامال وميسي... فماذا قال؟
Lebanon 24
31-07-2025
|
09:15
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رفض رئيس
نادي برشلونة
،
خوان لابورتا
،
الاختيار
بين النجم الصاعد لامين يامال وأسطورة النادي
ليونيل ميسي
.
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واعتبر لابورتا أن
ميسي
كان أفضل لاعب في العالم، أما لامين يامال فهو الأفضل حاليا في العالم.
وأكد لابورتا، في مقابلة مع شبكة "
سي إن
إن" الأميركية، الخميس، على هامش جولة الفريق الصيفية في
آسيا
، أن "لامين هو لامين يامال، وميسي هو ميسي".
وقال: "لامين يامال يتمتع بشخصية قوية مثل ميسي في عصره".
وأضاف قائلا: "بالطبع، فاز ميسي بكل شيء وفعل كل شيء، وبالنسبة لي، أعتبره أفضل لاعب في التاريخ".
وواصل لابورتا: "تستمر الحياة، ويظهر عباقرة جدد في
كرة القدم
العالمية، مثل لامين يامال، وبيدري، ورافينيا، إنهم لاعبون موهوبون للغاية".
وتابع: "أتحدث عن لاعبي
برشلونة
، ولكن بالطبع هناك لاعبون مميزون في أندية أخرى".
وأتم خوان لابورتا: "لامين يامال نوعية نادرة من اللاعبين، فهو عبقري، ولاعب على أعلى مستوى". (سكاي نيوز)
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